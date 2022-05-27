Сатанинские дни в июне 2022: чего стоит остерегаться и как не навлечь несчастье

Сатанинские дни в июне 2022 - самые опасные дни / depositphotos.com/

Дни Гекаты или сатанинские лунные дни в июне несут в себе максимально негативную энергетику, которая способна повлиять на благополучие и здоровье. Как уберечься от бед в самые опасные дни месяца?

О том, в какие дни лунного цикла многим будет сопутствовать удача в новых начинаниях, а когда нужно быть предельно осмотрительными, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

9 лунный день - начало 7 июня в 11:27, окончание 8 июня в 12:48

В этот день многие могут почувствовать беспричинную тревогу и волнение. Могут проявить себя давно забытые страхи. Сны в этот день могут быть не самыми радужными, велика вероятность, что вам приснится что-то нехорошее. На девятые лунные сутки лучше воздержаться от принятия важных решений. Стоит проводить больше времени на природе и не зацикливаться на негативных мыслях. Занимайтесь тем делом, которое приносит больше всего удовольствия. Помогайте тем, кто оказался в трудной ситуации. Ваша доброта будет оружием и талисманом от недобрых сил.

15 лунный день - начало 13 июня в 20:24, окончание 14 июня в 21:56

В пятнадцатые лунные сутки влияние негативной энергетики увеличивается. Люди со сверхестественными способностями способны наводить порчу и сглаз. Сны в этот день будут вещими. Особое внимание нужно обратить на здоровье. Болезнь в этот день может затянуться надолго. Не стойте в стороне, отстаивайте свою точку зрения и выступайте против несправедливости. Активная позиция поможет избежать негативного влияния дня.

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23 лунный день - начало 22 июня в 01:07, окончание 23 июня в 01:15

В этот день многие могут попасть под влияние негативных эмоций. Злость, ревность, зависть, ненависть расцветут буйным цветом. Повышается уровень агрессии, люди склонны отстаивать свои интересы любыми методами и это может быть чрезвычайно опасно. Держитесь подальше от сомнительных авантюр и риска, не поддавайтесь апатии и упадническим настроениям и не желайте плохого людям. Этом вы можете навлечь плохую энергию на себя.

29 лунный день - начало 28 июня в 02:35, окончание 29 июня в 03:15

Особо опасный день лунного календаря, когда повышается вероятность аварий, травм, несчастных случаев. В эти лунные сутки зачастую происходят масштабные катастрофы и начинаются эпидемии. В этот день могут больше всего пострадать люди, которые не отличаются особой внимательностью. Не верьте на слово полученной информации, нужно анализировать факты. Прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса. Уделите больше внимания семье и детям.

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