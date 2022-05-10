Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

Лунный календарь на июнь 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь на июнь 2022 расскажет, когда наступает благоприятное время для воплощения своих целей, а когда стоит быть максимально осторожными, чтобы не навлечь беду.

О том, что приготовили представителям зодиакального круга и чего ожидать, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Фазы Луны в июне 2022

Новолуние – 29 июня в 5:53.

Растущая Луна – с 1 по 13 июня и 30 июня.

Полнолуние – 14 июня в 21:56.

Убывающая Луна – с 15 по 28 июня.

Благоприятные дни в июне 2022

В дни, когда энергетика Луны наиболее положительная любые новые начинания увенчаются успехом. Вы сможете достичь успехов в любой важной для вас сфере. В лунном календаре на июнь 2022 есть максимально благоприятные дни, когда вероятность успеха повышается.

Благоприятные дни в июне 2022: 9, 16, 19, 30.

9 июня 2022 – Луна в Весах, 10 лунный день – в эти сутки можно не только мечтать по-крупному, но и делать первый шаг в направлении задуманного. Символ этого дня фонтан – энергетика настолько мощная, что помогает осуществлять запланированное. Не стоит сидеть сложа руки, удача улыбнется активным и динамичным. Один из самых лучших дней месяца, чтобы внести в свою жизнь изменения к лучшему. Прислушивайтесь к интуиции, она поможет выбрать правильное направление. Вы сможете обнаружить скрытые таланты, а творческие люди испытают прилив вдохновения.

16 июня 2022 – Луна в Козероге, 17 лунный день – в этот день можно ожидать приятные перемены в личной жизни. Хорошие сутки для начала отношений, заключения брака. Одиноким следует отправляться на свидание. День избавления от устаревших привычек, которые могут тормозить ваше движение вперед. В профессиональной деятельности вы можете насладиться первыми плодами своих трудов. Накопленный опыт и силы пускается на реализацию давних задумок.

19 июня 2022 – Луна в Водолее, 20 лунный день – день преодоления препятствий. Вы сможете решить наболевшую проблему и найти ответ на вопрос, который не давал покоя. Удача на стороне смелых людей, которые действуют решительно. Честные и добрые сегодня могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы – Вселенная возвращает свою утраченную энергию. А вот хитрецы и манипуляторы должны остерегаться. Этот день окажет влияние на весь последующий период лунного цикла июня. Его определяют поступки и действия. Пришло время определиться со своими истинными желаниями и с добрыми помыслами воплощать их в жизнь.

30 июня 2022 – Луна в Раке, 2 лунный день – в этот день важно быть внимательными к деталям и не упускать из виду ни единой мелочи. Открываются возможности, которые помогут изменить текущую ситуацию к лучшему. От планирования лучше переходить к действиям. Хорошо в этот день оказать помощь тем, кто в ней нуждается, добрые деяния окупятся сторицей.

Неблагоприятные дни в июне 2022

Негативная энергия небесного светила в эти дни может "украсть" благополучие и навлечь беды. Стоит проявить осторожность и быть предельно внимательными.

Самые опасные дни в июне 2022: 21, 22, 28.

21 - 22 июня 2022 – Луна в Рыбах до 06:43 и в Овне, 23 лунный день – в начало последней фазы лунного месяца нужно подводить итоги и анализировать свои достижения и ошибки не предпринимая активных действий. Повышается вероятность конфликтных ситуаций. В этот день общение с окружающими нужно снизить к минимуму и избегать незнакомых людей. Не позволяйте вовлекать себя в интриги и как в личной жизни, так и на рабочем месте. Стоит завершить все начатые дела и то, что откладывалось в долгий ящик.

28 июня 2022 – Луна в Близнецах, 29 лунный день – в финал лунного цикла один из самых опасных дней месяца. Люди склонны к негативным мыслям, беспричинной тревоге и апатии. На поверхность выходят скрытые темные желания. Агрессивная энергия дня увеличивает вероятность несчастных случаев, краж и потерь. Крайне неудачный день для новых начинаний, они обречены на провал. Сегодня лучше минимизировать активность, заняв позицию наблюдателя.

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