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Сантехника можно не вызывать: 3 дешевых способа ликвидировать засор в унитазе

12 января 2023, 15:37
Вытягивание засора является более эффективным, нежели его проталкивание, говорят эксперты.
Лайфхаки для унитаза
3 дешевых способа ликвидировать засор в унитазе / pixabay.com

Засоры в унитазе - очень серьезная проблема, но ее можно решить без вызова сантехника при помощи недорогих средств.

Важно знать, что бывают два типа засоров:

  • глухие – полностью блокируют прохождение воды;
  • протекающие – пропускают воду, но очень медленно.

Поможет обычный вантуз

Учтите, что при прочистке унитаза всегда следует руководствоваться правилом: независимо от того, что застряло в трубе, вытягивание засора является более эффективным, нежели его проталкивание.

Сначала попробуйте извлечь причину засора рукой, а потом уже использовать, например, вантуз.

Работать с этим инструментом довольно просто. Необходимо приложить резиновую насадку к сливному отверстию, плотно прикрыв его так, чтобы находящаяся в чаше вода полностью прикрыла ее.

Пружинный трос

Более глубокое засорение легко устранить с помощью водопроводного шнека, приобрести который можно в магазине сантехники.

Шнек, в простонародье именуемый как "туалетная проволока – трос", оснащен специальной ручкой, которая предназначена для вращения кабеля.

Чтобы прочистить трубу, необходимо аккуратно запустить конец инструмента через сливное отверстие и медленно продвигать его по трубе, аккуратно проворачивая оставшийся на поверхности второй конец приспособления.

Почувствовав, что конец троса уперся в препятствие, вращательными движениями стараются пробурить пробку, намотав нечистоты на проволоку, а затем аккуратно вытаскивают ее с "грузом" назад.

Вытащив содержимое, для выявления остатков скопления шнек повторно запускают в трубу. Убедившись, что помеха устранена, нажимают кнопку слива и промывают унитаз.

Сода и уксус

Взрывная смесь, которая способствует отслоению жировых и грязевых отложений на внутренних стенках труб.

  • Стакан сухого порошка соды высыпают в предварительно максимально опустошенный слив унитаза. Порошок нельзя смешивать с водой и чистящими средствами.
  • В сток выливают полстакана уксуса комнатной температуры.
  • Обработанное сливное отверстие следует заткнуть хлопчатобумажным отрезом ткани, чтобы возникшая при реакции пенная масса направилась не в сток, а прошла внутрь канализационной трубы.
  • Залитую в трубу смесь оставляют на полчаса. За это время она растворит мелкий мусор и все отложения на стенках труб.
  • Тем временем нужно вскипятить пару литров воды. Через полчаса с момента засыпки соды открыть отверстие и промыть его кипятком.

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Автор: Сергей Кущ
лайфхак унитаз интересные новости
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