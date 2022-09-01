Самый вкусный кофе: зачем запивать напиток водой

Обычная вода может усилить работу рецепторов и поможет уменьшить влияние кофеина на организм.
Многие любители кофе могут пить этот напиток каждый день, а то и несколько раз в день. Иногда такая любовь к кофе приводит к тому, что человек уже не может без него обойтись и даже не может распробовать его вкус, так как он уже приелся.
Но оказывается, что одна хитрость поможет вам чувствовать настоящий вкус кофе с каждым глотком. Для этого необходимо просто пить вместе с напитком обычную воду.
Баристы утверждают, что обычная вода отлично очищает вкусовые рецепторы. Она также способна смягчить слишком яркий вкус кофе - его горечь или кислинку.
Если вы любите горячий кофе даже летом, то прохладная вода поможет организму охладиться.
Также ни для кого не секрет, что кофе окрашивает зубную эмаль, а сам кофеин обезвоживает организм. Таким образом стакан выпитой воды не только уменьшит риск окрашивания эмали, но и спасет тело от потери влаги.
Что говорят медики
Кофеин имеет прямое влияние на сосуды. Он расширяет сосуды в почках, а во всех остальных органах сужает их. После чашки кофе у человека повышается артериальное давление, а примерно через 25 минут сосуды начинают снова расширяться, а в почках - наоборот.
Медики рекомендуют выпить стакан воды через 20 минут после употребления кофе, чтобы предотвратить нарушение кровотока в почках.
Если же вы пьете растворимый кофе, то наверняка знаете, что после него хочется спать. В таком случае, чтобы избежать сонливости, также можно запить напиток обычной водой.
Как правильно запивать кофе водой
Все зависит от того, чего именно вы хотите избежать или добиться.
Если вы желаете усилить вкус кофе и прочувствовать его на все 100%, то стоит после каждого глотка этого напитка делать глоток обычной воды. Также можно выпить воду заранее, чтобы подготовить рецепторы к кофе.
Если вы хотите снизить влияние на организм или избавиться от сонливости после растворимого кофе, тогда лучше выпить воду после.
Недавно Главред рассказывал о том, как правильно сварить кофе в турке по-восточному.
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