Самый вкусный кофе: зачем запивать напиток водой

Зачем запивать кофе водой / ua.depositphotos.com

Многие любители кофе могут пить этот напиток каждый день, а то и несколько раз в день. Иногда такая любовь к кофе приводит к тому, что человек уже не может без него обойтись и даже не может распробовать его вкус, так как он уже приелся.

Но оказывается, что одна хитрость поможет вам чувствовать настоящий вкус кофе с каждым глотком. Для этого необходимо просто пить вместе с напитком обычную воду.

Баристы утверждают, что обычная вода отлично очищает вкусовые рецепторы. Она также способна смягчить слишком яркий вкус кофе - его горечь или кислинку.

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Если вы любите горячий кофе даже летом, то прохладная вода поможет организму охладиться.

Также ни для кого не секрет, что кофе окрашивает зубную эмаль, а сам кофеин обезвоживает организм. Таким образом стакан выпитой воды не только уменьшит риск окрашивания эмали, но и спасет тело от потери влаги.

Зачем запивать кофе водой / ua.depositphotos.com

Что говорят медики

Кофеин имеет прямое влияние на сосуды. Он расширяет сосуды в почках, а во всех остальных органах сужает их. После чашки кофе у человека повышается артериальное давление, а примерно через 25 минут сосуды начинают снова расширяться, а в почках - наоборот.

Медики рекомендуют выпить стакан воды через 20 минут после употребления кофе, чтобы предотвратить нарушение кровотока в почках.

Если же вы пьете растворимый кофе, то наверняка знаете, что после него хочется спать. В таком случае, чтобы избежать сонливости, также можно запить напиток обычной водой.

Зачем запивать кофе водой / pixabay

Как правильно запивать кофе водой

Все зависит от того, чего именно вы хотите избежать или добиться.

Если вы желаете усилить вкус кофе и прочувствовать его на все 100%, то стоит после каждого глотка этого напитка делать глоток обычной воды. Также можно выпить воду заранее, чтобы подготовить рецепторы к кофе.

Если вы хотите снизить влияние на организм или избавиться от сонливости после растворимого кофе, тогда лучше выпить воду после.

Недавно Главред рассказывал о том, как правильно сварить кофе в турке по-восточному.

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