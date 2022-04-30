"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине идет уже третий месяц. Многие астрологи и эксперты говорят, что украинцы уже пережили самый сложный период.

Гороскоп для Украины на май составил астролог Игорь Нехаев.

По прогнозу астролога, украинцы уже пережили трудное время с 26 февраля по 7 апреля, и постепенно ситуация будет улучшаться. "С середины апреля ситуация постепенно улучшается. Эта фаза хоть и затяжная, но, по сути, является переломным моментом. Но он не будет таким легким и быстрым, как нам хочется", - говорит астролог.

С 30 апреля начинается коридор затмений, который может преподнести множество неприятных событий.

В период до 15 мая, по словам Нехаева, возможны локальные вспышки, поскольку люди принимают необдуманные решения.

Вместе с этим, как говорится в прогнозе астролога, в скором времени будет еще один переломный момент, который может решить исход войны с РФ.

"29 апреля Сатурн меняет свой знак. Эта планета находится в карте Украины вместе с Луной, а Луна представляет народ. Поэтому до конца апреля еще могут быть потери населения: эмиграция и, к сожалению, смерти. С конца апреля Сатурн перейдет на другой знак, и будет легче. Мы будем все это на себе ощущать", - говорит Нехаев.

До конца 2022 года будет немало других сложных событий, но они не сравнятся с первыми неделями полномасштабного вторжения ВС РФ.

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