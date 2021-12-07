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Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душу

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 декабря 2021, 06:01

Маникюр на Новый год 2022, словно добрый сказочник, позволит вам провести черту между прошлым и будущим, и окунуться в мечтательный мир новогодней ночи.

  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram
  • Нежный новогодний маникюр 2022
    Нежный новогодний маникюр 2022 Instagram

Чем ближе к концу года, тем более чувствительными мы становимся, и финальным аккордом должен стать нежный новогодний маникюр 2022, который скажет "Прощайте и простите" минувшим 365 дням нашей жизни.

Каким бы ни был уходящий год, но на ваших ногтях должны обязательно "разлиться" мягкие оттенки, блеск и узоры, которые будут радовать глаз и согреют душу, словно самые теплые воспоминания. Маникюр на Новый год 2022, словно добрый сказочник, позволит вам мысленно провести черту между прошлым и будущим, и погрузиться в мечтательный мир новогодней ночи.

Кроме того, светлый маникюр на Новый год 2022 подойдет идеально еще и потому, что он гармонично сочетается с любым нарядом. Это как раз тот случай, когда не придется ломать голову над тем, чтобы собрать воедино пазл под названием "образ на новый год". А подробнее узнать о том, что надеть на праздник, можете из нашего материала В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра.

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Также важно помнить, что зимний маникюр – это фейерверк позитивных эмоций на ногтях. Не важно, какой лак вы используете в качестве основы, ведь сила – в украшениях и рисунках, без которых в эту пору не обойтись.

Мы собрали для вас самые популярные идеи дизайна ногтей на Новый год 2022, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы из Instagram для вдохновения.

Самый нежный новогодний маникюр 2022 – стильные идеи дизайна

Бежевый маникюр

Потрясающий бежевый маникюр на Новый год 2022 – это много блеска и украшений, при этом ногти будут выглядеть стильно, со вкусом и гармонично. Дело в том, что бежевый цвет "перебивает" порой раздражающий лоск, поэтому сколько блеска не добавляй, вульгарно ваши новогодние ногти выглядеть не будут. Многогранный бежевый цвет откроет перед вами массу возможностей, и вы легко сможете создать красивый маникюр на Новый год 2022, от которого будет невозможно оторвать взгляд.

Нежный новогодний маникюр 2022
Нежный новогодний маникюр 2022 / Instagram

Бежевые ногти на Новый год 2022 станут эффектными, если добавите немножко фольги и блесток. Также бежевая основа отлично сочетается с лаками цвета серебра и золота – вы можете сделать несколько ногтей блестящими, и от этого ваш маникюр только выиграет. Сюда можете добавить снежинку или рисунок в стиле праздника, и будете в восторге.

Нежный новогодний маникюр 2022
Нежный новогодний маникюр 2022 / Instagram

Маникюр розовый с серебром

Розовый маникюр на новый год тигра с серебром и розовый маникюр с блестками подарит вам незабываемые эмоции, ведь ваши руки станут воплощением нежности. Розовый цвет обладает "успокаивающим" эффектом, поэтому смело добавляйте блестящие детали.

Нежный новогодний маникюр 2022
Нежный новогодний маникюр 2022 / Instagram

Кроме того, можете на своих розовых ногтях нарисовать свои мечты и все то, что вызывает у вас приятные ассоциации с Новым годом. И не забывайте, что хозяином будущего года будет Черный Водяной Тигр, и он тоже может красоваться на ваших руках в ночь на новый год 2022.

Нежный новогодний маникюр 2022
Нежный новогодний маникюр 2022 / Instagram

Белый маникюр с рисунком

Новогодний маникюр 2022 белый станет находкой для тех, кто хочет подчеркнуть свою элегантность и утонченный стиль. И нежный белый маникюр – это ни в коем случае не скучные ногти. Да, в основе – лаконичный дизайн, зато даже самая крохотная деталь на белоснежных ногтях выглядит, словно мощный магнит. Создайте трогательный лунный маникюр или сдержанный френч, и будете на седьмом небе от счастья.

Нежный новогодний маникюр 2022
Нежный новогодний маникюр 2022 / Instagram

Также можете украсить белые ногти глиттером, написать то, что хотите сказать миру в новогоднюю ночь, чтобы Вселенная услышала вас - и вы не прогадаете, ведь это сейчас модно. Станьте на миг художником, пускай ваш белый маникюр зима 2022 станет холстом – и рисуйте то, что идет изнутри – звезды, снежинки, елочные игрушки, тигрят и подарки. Дайте свободу своей фантазии хотя бы на ногтях!

Нежный новогодний маникюр 2022
Нежный новогодний маникюр 2022 / Instagram

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