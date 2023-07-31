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Самый модный маникюр на август 2023 года: 5 трендовых дизайнов для ногтей

Ангелина Подвысоцкая
31 июля 2023, 16:57 обновлено 31 июля, 16:59
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Трендовый маникюр на лето взорвал Сеть. Главред назвал самые модные оттенки и узоры.
маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / Коллаж: Главред, фото: instagram/nails.kol

Лето подходит к концу и в это время не стоит бояться экспериментировать, даже с маникюром. Летний маникюр заставит всех обратить внимание, если ваши ногти будут ухоженными, а на них будет модный маникюр августа.

В августе в моде будут милые дизайны, но при этом очень стильные и красивые. Не стоит пытаться навешать сразу все стразы, наклейки и яркие оттенки. Тогда маникюр может напоминать фразу "вырви глаз".

Если вы сомневаетесь в выборе, то мы решили назвать 5 самых красивых идей для маникюра на август 2023.

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Лавандовый маникюр

Этот оттенок уже несколько сезонов является одним из самых трендовых. Он невероятно нежный, мягкий, романтичный. Лавандовый маникюр идеально смотрится на загорелых руках, что делает его идеальным для последнего месяца лета.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Если вам хочется какой-то изюминки, то можно добавить к лавандовому маникюру дизайн или хромированную отделку.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Маникюр в стиле Барби

С выходом фильма "Барби" всю Сеть и мир просто взорвал этот тренд. Многие начинаются одеваться в розовый, красить волосы, покупать розовую технику и маникюр тут не исключение.В августе одним из самых трендовых оттенков будет именно розовый. Это хит этого сезона.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Можно даже сделать однотонное покрытие и оно уже будет модным. Если вы хотите чего-то большего, можете попробовать сделать градиентный переход, добавить немного абстракции или цветочки. Но о цветочках мы расскажем ниже.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Маникюр с цветочным принтом

Цветочные и природные мотивы также являются трендом этого сезона. Особенно красиво на ногтях смотрятся узоры с мелкими полевыми цветами, маргаритками или сухоцветами. Тут вашей фантазии есть где разгуляться.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Однако не стоит рисовать большие цветы на ногтях, ведь именно мелкие цветочки сейчас в моде. Они придают нотки женственности и романтики. С таким принтом вы можете создать свій уникальный дизайн.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Анималистичный принт

Помните, как много лет назад ходили даже анекдоты о женщинах-тигрицах, которые надевали на себя все с леопардовым принтом. Так вот, уберите шутки в сторону, ведь этот принт снова в моде.

Невероятно стильным будет маникюр, если на ногтях появится животный принт: раскрас зебры, леопарда, тигра, змеи, панциря черепахи или даже коровы.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Главное грамотно сочетать цвета. Вы можете не рисовать такой принт на всех пальцах, достаточно будет сделать такой маникюр на одном-двух пальцах, а на других оставить однотонное покрытие нейтрального цвета. В любом случае, все в вашей фантазии и у вас тут есть место, чтобы разгуляться.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails
маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Маникюр с блестками

Бьюти-индустрию уже не удивишь стразами или другими блестящими наклейками, втирками для ногтей и даже дизайном "кошачий глаз". Однако есть такие лаки, которые восхищают даже самых стильных модниц.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Светоотражающие лаки на первый взгляд могут показаться обычными, но стоит вам посветить на них лампой или вспышкой от телефона, вы просто будете смотреть, как зачарованные. Именно под влиянием света они начинают переливаться невероятными цветами и шикарно блестеть.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

Если вы не хотите использовать такой лак, то не стоит отказываться от привычных лаков с блестками. Они также в этом сезоне в тренде и отлично будут смотреться на любых ногтях. Единственный совет – используйте мягкие и светлые оттенки с блестками, тогда ваш маникюр будет выглядеть обалденно.

маникюр
Трендовый маникюр на август 2023 / фото: instagram/kstain_nails

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