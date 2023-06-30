Какой французский маникюр сейчас в моде: самый красивый летний френч 2023

Если френч маникюр чаще всего побеждает в борьбе за право красоваться на ваших ногтях, то самое время ознакомиться с актуальными вариантами на лето 2023. Независимо от того, делаете вы маникюр дома самостоятельно, или пользуетесь услугами профи, появилось множество потрясающих вариантов дизайна ногтей, и вы просто обязаны о них узнать.
Безусловно, французский маникюр – это классика, и он в тренде всегда, но летний френч 2023 - яркий, оригинальный и вдохновляющий.
Мы сегодня расскажем вам о том, какой французский маникюр сейчас в моде, а в нашей фотогалерее вы найдете красивые образцы, которые в летнюю пору могут стать изюминкой вашего образа.
Итак, какой френч сейчас модный – 6 впечатляющих вариантов маникюра на лето 2023:
Розовый френч лето 2023
Стиль "Барби" на ногтях в тренде, поэтому смело выбирайте для себя яркий розовый лак и создавайте сказочный французский маникюр, от которого невозможно оторвать взгляд.
Летний френч 2023 с арбузами
Теплая пора – идеальное время, чтобы на ваших ногтях рассыпались сочные арбузы. Вы можете сделать французский маникюр градиент – розовая база и зеленые полоски у края ногтя, или вариант с рисунком.
Френч на короткие ногти 2023
Если вы давно попрощались с длинными ногтями, этим летом в моде французский маникюр на короткие ногти с супертонкой линией у края ногтя. Как вариант, можете полоску сделать черной, а основу яркой – получится шикарно!
Цветной французский маникюр
Время самого смелого маникюра пришло – возьмите на вооружение желтый, оранжевый, салатовый, красный, малиновый и синий лаки, и создавайте яркий френч на лето 2023.
Красивый летний френч с цветами
Какое лето без цветов? Именно поэтому на ваших "французских" ногтях могут "расцвести" самые разные цветы, чтобы радовать глаз и согревать сердце.
Классический французский маникюр
Если вам по душе минимализм, тогда сосредоточьтесь на простом французском маникюре с белыми кончиками. При этом особого внимания тут заслуживает миндалевидная форма ногтей.
Смотрите фотогалерею - маникюр френч 2023 на лето:
Вам может быть интересно: