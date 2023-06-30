Какой французский маникюр сейчас в моде: самый красивый летний френч 2023

Если вы давно попрощались с длинными ногтями, этим летом в моде французский маникюр на короткие ногти с супертонкой линией у края ногтя. Но не только!

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Красивый летний френч 2023 / коллаж: Главред, фото: instagram/zf_nail, nails_brows_msm

Если френч маникюр чаще всего побеждает в борьбе за право красоваться на ваших ногтях, то самое время ознакомиться с актуальными вариантами на лето 2023. Независимо от того, делаете вы маникюр дома самостоятельно, или пользуетесь услугами профи, появилось множество потрясающих вариантов дизайна ногтей, и вы просто обязаны о них узнать.

Безусловно, французский маникюр – это классика, и он в тренде всегда, но летний френч 2023 - яркий, оригинальный и вдохновляющий.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой французский маникюр сейчас в моде, а в нашей фотогалерее вы найдете красивые образцы, которые в летнюю пору могут стать изюминкой вашего образа.

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Итак, какой френч сейчас модный – 6 впечатляющих вариантов маникюра на лето 2023:

Розовый френч лето 2023

Стиль "Барби" на ногтях в тренде, поэтому смело выбирайте для себя яркий розовый лак и создавайте сказочный французский маникюр, от которого невозможно оторвать взгляд.

Летний френч 2023 / instagram/instagram/art_pol_nails

Летний френч 2023 с арбузами

Теплая пора – идеальное время, чтобы на ваших ногтях рассыпались сочные арбузы. Вы можете сделать французский маникюр градиент – розовая база и зеленые полоски у края ногтя, или вариант с рисунком.

Летний френч 2023 / instagram/manikurclub

Френч на короткие ногти 2023

Если вы давно попрощались с длинными ногтями, этим летом в моде французский маникюр на короткие ногти с супертонкой линией у края ногтя. Как вариант, можете полоску сделать черной, а основу яркой – получится шикарно!

Летний френч 2023 / instagram/mk.beauty.studio__

Цветной французский маникюр

Время самого смелого маникюра пришло – возьмите на вооружение желтый, оранжевый, салатовый, красный, малиновый и синий лаки, и создавайте яркий френч на лето 2023.

Летний френч 2023 / instagram/olesj_nailzp

Красивый летний френч с цветами

Какое лето без цветов? Именно поэтому на ваших "французских" ногтях могут "расцвести" самые разные цветы, чтобы радовать глаз и согревать сердце.

Летний френч 2023 / instagram/natabe.lova

Классический французский маникюр

Если вам по душе минимализм, тогда сосредоточьтесь на простом французском маникюре с белыми кончиками. При этом особого внимания тут заслуживает миндалевидная форма ногтей.

Летний френч 2023 / instagram/farzon.nails

Смотрите фотогалерею - маникюр френч 2023 на лето:





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