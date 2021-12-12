Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечера

К нам приближается долгожданный праздник, и мысли о том, как выглядеть неотразимо в новогоднюю ночь, посещают всех нас чаще. И важной составляющей образа, конечно же, должен стать модный новогодний маникюр 2022, без которого восхитительный лук на праздник будет незавершенным.

В богатом арсенале современных нейл-мастеров есть блестящий маникюр на Новый год 2022, который подойдет к любому вашему наряду. А если заодно хотите узнать, какие наряды заслуживают внимания в этом году, то ответ на этот вопрос найдете в нашем материале В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра.

Так вот, создать модный новогодний маникюр 2022 год тигра можно с помощью блесток – они подарят образу изысканности, элегантности и сияния. Великолепные оттенки изумрудно-зеленого, бордового, синего, зеленого, желтого, черного, бежевого и красного отлично будут смотреться в сочетании с блестками, поэтому смело возьмите себе их на вооружение.

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Обратите внимание, что новогодний маникюр с блестками 2022 нисколько не вульгарный. Блестки на ногтях всегда выглядят немного гламурно, очень гармонично и трогательно, и совершенно не важно, сколько блесток вы решите рассыпать на своих ногтях.

Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Поклонницы классики могут сделать новогодний френч 2022 с блестками. Стильный французский маникюр на новый год - это немного блесток и "улыбки" того цвета, который наиболее удачно будет сочетаться с вашим нарядом.

Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Блестящий новогодний маникюр неописуемой красоты можно получить, используя лаки-шиммеры, в состав которых входят мельчайшие мерцающие частицы. Если хотите роскошный маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, то шиммер станет для вас находкой. В целом маникюр с шиммером универсальный, ведь идеально подходит для ногтей любой длины.

Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Кроме того, красивый маникюр на Новый год 2022 - это вариант дизайна кошачий глаз. Чудесные переливы на ваших ногтях заставят вас поверить в чудо, ведь сияние на ваших руках будет поистине сказочным. Этот интригующий дизайн ногтей на новый год 2022 запомнится всем, и вы гарантированно будете звездой вечера.

Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Также можете сделать маникюр на Новый год тигра в сочетании с фольгой – он будет роскошно смотреться на ногтях любой длины. Фольга на белых, черных, синих, красных и зеленых ногтях заиграет эффектными переливами, подарит ощущение праздника и поднимет настроение.

Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

А если хотите максимального погружения в праздничную атмосферу, то дополнительно украсьте новогодний маникюр с блестками 2022 рисунками, которые вызывают у вас приятные эмоции. Это могут быть елочные игрушки, снежинки, звездочки и даже тигр, который будет главным в наступающем году.

Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

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