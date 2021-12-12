УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечера

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 декабря 2021, 06:01

Блестящий маникюр на Новый год 2022 заставит вас поверить в чудо, ведь сияние на руках ни на миг не позволит вам забыть о магии праздника.

  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram
  • Блестящий маникюр на Новый год 2022
    Блестящий маникюр на Новый год 2022 Instagram

К нам приближается долгожданный праздник, и мысли о том, как выглядеть неотразимо в новогоднюю ночь, посещают всех нас чаще. И важной составляющей образа, конечно же, должен стать модный новогодний маникюр 2022, без которого восхитительный лук на праздник будет незавершенным.

В богатом арсенале современных нейл-мастеров есть блестящий маникюр на Новый год 2022, который подойдет к любому вашему наряду. А если заодно хотите узнать, какие наряды заслуживают внимания в этом году, то ответ на этот вопрос найдете в нашем материале В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра.

Так вот, создать модный новогодний маникюр 2022 год тигра можно с помощью блесток – они подарят образу изысканности, элегантности и сияния. Великолепные оттенки изумрудно-зеленого, бордового, синего, зеленого, желтого, черного, бежевого и красного отлично будут смотреться в сочетании с блестками, поэтому смело возьмите себе их на вооружение.

Реклама

Обратите внимание, что новогодний маникюр с блестками 2022 нисколько не вульгарный. Блестки на ногтях всегда выглядят немного гламурно, очень гармонично и трогательно, и совершенно не важно, сколько блесток вы решите рассыпать на своих ногтях.

Блестящий маникюр на Новый год 2022
Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Поклонницы классики могут сделать новогодний френч 2022 с блестками. Стильный французский маникюр на новый год - это немного блесток и "улыбки" того цвета, который наиболее удачно будет сочетаться с вашим нарядом.

Блестящий маникюр на Новый год 2022
Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Блестящий новогодний маникюр неописуемой красоты можно получить, используя лаки-шиммеры, в состав которых входят мельчайшие мерцающие частицы. Если хотите роскошный маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, то шиммер станет для вас находкой. В целом маникюр с шиммером универсальный, ведь идеально подходит для ногтей любой длины.

Блестящий маникюр на Новый год 2022
Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Кроме того, красивый маникюр на Новый год 2022 - это вариант дизайна кошачий глаз. Чудесные переливы на ваших ногтях заставят вас поверить в чудо, ведь сияние на ваших руках будет поистине сказочным. Этот интригующий дизайн ногтей на новый год 2022 запомнится всем, и вы гарантированно будете звездой вечера.

Блестящий маникюр на Новый год 2022
Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Также можете сделать маникюр на Новый год тигра в сочетании с фольгой – он будет роскошно смотреться на ногтях любой длины. Фольга на белых, черных, синих, красных и зеленых ногтях заиграет эффектными переливами, подарит ощущение праздника и поднимет настроение.

Блестящий маникюр на Новый год 2022
Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

А если хотите максимального погружения в праздничную атмосферу, то дополнительно украсьте новогодний маникюр с блестками 2022 рисунками, которые вызывают у вас приятные эмоции. Это могут быть елочные игрушки, снежинки, звездочки и даже тигр, который будет главным в наступающем году.

Блестящий маникюр на Новый год 2022
Блестящий маникюр на Новый год 2022 / Instagram

Вам может быть интересно:

viber
новости моды французский маникюр маникюр кошачий глаз маникюр с фольгой новогодний маникюр френч Новый год 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиГороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - враги Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в бедуПриметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причинуДеньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средстваКак вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
06:28

Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украины

06:01

Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераФото

05:28

Врежет мороз до -21º, завалит снегом: украинцев предупредили о зимнем АрмагеддонеВидео

05:02

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

04:43

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

Реклама
04:22

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

03:51

И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

03:17

Алла Пугачева восхитила Сеть: вышла в свет в чулках и кожаном мини

02:40

3 лайфхака о красоте, которые должна знать каждая девушка

02:15

Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

01:46

Как распознать инфаркт за полчаса до приступа: врач назвал симптомыВидео

01:16

Доллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца годаВидео

00:52

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

11 декабря, суббота
23:25

Лидеры G7 едины насчет последствий в случае агрессии России - ГосдепВидео

23:00

"Засунули в мединститут": Оля Полякова впервые рассказала о своем отцеВидео

22:27

Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

22:15

В Киеве зажгли главную елку страны: работники под дождем вешали гирляндыВидео

22:06

Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплатыВидео

21:45

"Зачем это надо?": Комаровский откровенно рассказал о вакцинации детей от COVID

Реклама
21:33

За килограмм крупы – 65 гривен: в Украине рекордно дорожает гречкаВидео

21:08

В Минздраве пояснили, почему не спешат ослаблять карантинВидео

20:55

На Ровенщине сорвавшиеся с лесовоза бревна разбили бус с людьми, есть пострадавшиеВидео

20:25

Помощник госсекретаря США приедет в Украину из-за агрессивных планов КремляВидео

19:56

Скончался бывший депутат Киесовета

19:49

Наказание отложили: у Зеленского объяснили судьбу "адских санкций" Запада против РФВидео

19:31

Доставка посылок Новой почты: Ощадбанк запустил новую услугуВидео

19:20

Лорак в платье с неприличным разрезом и декольте похвасталась наградой в Кремле

19:14

Кремль не хочет завоевывать Украинумнение

19:07

Украину ждет кризис парниковых овощей: почему закрываются теплицы

18:45

До 150 гривен за кг: цена на чеснок в Украине достигла немыслимой отметкиВидео

18:44

Угроза вторжения РФ: Лондон анонсировал помощь Киеву и объяснил судьбу СП-2Видео

18:24

США и Германия припугнули Россию "сильным ответом" в случае агрессии

18:07

Замминистра Гогилашвили прокомментировал свою "чрезмерную эмоциональность" на блокпосте

17:57

Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газВидео

17:25

Что подарить на Новый год: лучшие идеи, чтобы задобрить близких и водняного Тигра

16:02

Звоночек не только для Украины, но и для НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе вторжения РФВидео

15:58

Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВидео

15:25

Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детейВидео

15:15

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

Реклама
15:10

Ретроградная Венера 2021: даты и что категорически нельзя делатьВидео

14:50

Автобус с людьми "впечатался" в грузовик на Львовщине: в салоне было 20 человек

14:42

"Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса

14:38

Javelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает УкраинеВидео

14:19

В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозФото

14:17

Ученые научились заранее определять пациентов, которые будут тяжело болеть COVID-19Видео

13:51

21-летнего украинца нашли мертвым в Чехии, куда он уехал на заработки

13:46

Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в УкраинеВидео

13:33

Замминистра МВД устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту - Монастырский обещает разобратьсяВидео

12:55

Зеленский объяснил, почему 1 декабря не состоялся государственный переворотВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять