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Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной Тигр

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 декабря 2021, 06:02

Новогодний маникюр 2022, в основе которого правильные цвета, может принести удачу, особенно в начале нового года.

  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram
  • Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
    Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр Instagram

Многие женщины в мире в преддверии праздников пытаются решить, какой сделать маникюр на Новый год 2022. Дизайн ногтей стал их самым большим увлечением, и это не случайно. Дело в том, что зимой нейл-арт снова стал сложным и впечатляющим – наконец на ногтях оживают блестки, яркие краски и всевозможные рисунки. Минимализм на ногтях, конечно, тоже выглядит эффектно, но пока о нем можно на время забыть.

Этой зимой мастера по маникюру превзошли себя и подняли свое искусство на новый уровень, создав множество сказочных, завораживающих и очень красивых вариантов дизайна ногтей. Более того, цвет маникюра на Новый год 2022 тщательно продуман, чтобы хозяин будущего года – Черный Водяной Тигр – был миролюбивым и покладистым. Но прежде, чем делать окончательный выбор в пользу того или иного лака, советуем определиться с нарядом – наш материал В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра вам в этом поможет.

Цвет - это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Цвета, как и слова, могут стать в итоге нашим сильным заявлением миру. А цвет маникюра может задать настроение, успокоить, заземлить и даже вызвать бурю эмоций. Поэтому крайне важно, чтобы маникюр в год тигра 2022 был соткан из красок, которые умиротворяют хозяина будущего года.

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Несмотря на то, что все мы по-разному относимся к цветам, новогодний маникюр 2022, в основе которого правильные цвета, может принести удачу, особенно в начале нового года. Если вы желаете себе всего самого лучшего в следующем году, то выберите в качестве основы для своих ногтей один из счастливых цветов, которые одобряет Черный Водяной Тигр.

Мы сегодня расскажем вам о том, с каким цветом ногтей встречать 2022 год, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения.

Синий новогодний маникюр 2022

Модный синий маникюр на Новый год 2022 – первый в этом списке. Будете приятно удивлены, но синий - счастливый цвет, независимо от того, какой оттенок вы выберете. Он представляет собой открытые пространства, такие как океан и небо. Если ваша душа жаждет вдохновения, спокойствия и оптимизма, то синий маникюр на Новый год тигра станет для вас находкой.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Серебряный маникюр на год тигра

Этот потрясающий новогодний маникюр 2022 год тигра подарит вам надежду и успокоение. Говорят, что ношение серебряных украшений вытягивает отрицательную энергию из тела и заменяет ее положительной. Поэтому ногти серебристого цвета очень положительно повлияют на вас, а в новогоднюю ночь они осветят вам путь в будущее.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Зеленый маникюр на Новый год 2022

Зеленый новогодний маникюр принесет в вашу жизнь чудо. Цвет удачи, исцеления и роста наполнит вас мощной энергией и зарядит позитивом надолго. Кроме того, зеленый – это цвет денег, и поэтому зеленые ногти станут своего рода визуализацией желания на Новый год 2022.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Оранжевый маникюр на Новый год 2022

Если вам не хватает чувства бодрости, тепла, мотивации, приключений и счастья, то все этом вам подарит оранжевый новогодний маникюр. Более того, этот цвет поможет вам обрести уверенность в себе и повысить способность принимать важные решения – для начала нового года это может стать настоящим спасением.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Красный маникюр на Новый год 2022

Красный цвет и новый год всегда идут рядом, поэтому цвет огня, счастья, любви, красоты и страсти просто обязан разлиться на ваших ногтях. Красный новогодний маникюр - отличный выбор для тех, кто ищет любовь. А еще красные ногти помогут в новогоднюю ночь "поймать" удачу.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Белый новогодний маникюр

Если мечтаете очистить мысли и открыть новую страницу в своей жизни, то белый маникюр на Новый год 2022 станет для вас самый удачным решением. Дело в том, что белый олицетворяет чистый лист или новое начало. Кроме того, белый маникюр принесет вам удачу и покой в ​​течение всего Нового года.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Желтый маникюр на Новый год тигра

Желтый цвет ассоциируется с солнечным светом, счастьем, теплотой и бодростью. Поэтому яркий маникюр желтого цвета на Новый 2022 год может принести удачу тем, кто сталкивается с финансовыми проблемами. В любом случае, он гарантированно поднимет вам настроение, а в ночь на Новый год это немаловажно!

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Золотой новогодний маникюр на 2022 год

Все знают, что золото - это богатство, но не стоит все воспринимать буквально. Если сделаете золотистый маникюр на Новый год 2022, то в итоге можете получить богатый опыт, знания и огромную поддержку. А еще этот невероятно красивый маникюр на Новый год может притянуть в вашу жизнь процветание и осветить путь к вашей цели.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

Черный маникюр на Новый год 2022

Можно пойти напролом, и покрасить ногти в цвет хозяина грядущего года - Черного Водяного Тигра. При этом постарайтесь щедро усыпать свои черные ногти блестками, всевозможными украшениями и рисунками, чтобы ни на миг не забыть о том, что на дворе зима, а на пороге - Новый год, и нужно верить в чудеса.

Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр
Новогодний маникюр 2022, который одобрит Тигр / Instagram

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