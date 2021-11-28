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Самый красивый новогодний маникюр 2022 френч, который покорит ваше сердце

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 ноября 2021, 06:01

Французский маникюр на год тигра должен излучать сказку, и слегка напоминать о снеге и морозе – все для того, чтобы создать праздничное настроение.

  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram
  • Новогодний френч 2022
    Новогодний френч 2022 Instagram

Если вы однажды влюбились во французский маникюр, то это чувство – навсегда. Пламя этой любви не угасает потому, что френч постоянно обрастает новыми интересными вариантами дизайна, а если учесть еще и сезонные модные тенденции, то при желании можно все время делать красивый французский маникюр, при этом повторяться вы точно не будете.

Более того, вы можете создать удивительный французский маникюр на новый год 2022 и сразить всех наповал. Это универсальный вариант, который подойдет под любой наряд. Конечно, если хотите войти в Новый год правильно, то в нашем материале В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра найдете ответы на все вопросы по поводу того, какое платье лучше всего выбрать для праздника.

При этом не спешите свой френч маникюр на новый год 2022 делать слишком ярким. Несмотря на универсальность дизайна, идея маникюра в целом должна гармонично сочетаться с нарядом. Нелепо будет смотреться бирюзовое платье и оранжевые ногти - такое сочетание, конечно же, сделает вас центром Вселенной, только взгляды на ваши руки будут далеко не восхищенными. Лучше всего ориентируйтесь на нюдовые оттенки, белый, синий, зеленый цвет и, конечно же, блестки.

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Вы можете сделать новогодний френч на острые ногти и на квадратные, короткие и длинные – это тот случай, когда длина и форма не имеют значения. Главное, чтобы ногти на Новый год 2022 излучали праздник и ни на миг не позволили вам забыть о том, что нужно верить в чудо и в новогоднюю ночь обязательно загадать желание.

А еще французский маникюр на год тигра должен излучать сказку, слегка напоминать о снеге и морозе – все для того, чтобы создать зимнее настроение, окунуть нас в детство и заставить улыбнуться!

Французский новогодний маникюр 2022 – на что обратить внимание

Классический френч маникюр с нюдовой основой идеально подойдет на новогодние праздники. Особенно такой маникюр актуален для корпоративных вечеров – немного сдержанный и яркий, он позволит вам продемонстрировать безупречный вкус. При этом форма улыбки может быть разной – в любом случае получится очень нежный маникюр на Новый год 2022.

Новогодний френч 2022
Новогодний френч 2022 / Instagram

Самое впечатляющее в этом варианте маникюра то, что вы можете дополнить его любым новогодним узором: снежинками, мультяшными изображениями, звездочками, елочными игрушками и конфетами. Все, что вызывает у вас ассоциации с праздником, может "поселиться" на ваших ногтях.

Новогодний френч 2022
Новогодний френч 2022 / Instagram

Удачный френч на Новый год 2022 – это вариант с синими, бирюзовыми или зелеными улыбками. Такая красота вмиг растопит сердце хозяина будущего года – Тигра. При этом постарайтесь эти оттенки уравновесить белыми узорами. Кроме того, не забывайте о блестках – они не только нарядно смотрятся, но и добавят особого настроения вашему образу.

Новогодний френч 2022
Новогодний френч 2022 / Instagram

Самый красивый маникюр френч с рисунком на Новый год 2022 – красный. Он эффектный и обворожительный, и станет идеальным решением для тех, кто четко знает, чего хочет, и не упустит возможность в чудесную новогоднюю ночь обратить на себя внимание. Красный французский маникюр на НГ 22 тоже нужно щедро украсить новогодними узорами и рисунками, а также блеском – серебристым или золотистым.

Новогодний френч 2022
Новогодний френч 2022 / Instagram

Также можете сделать новогодний френч 2022 с блеском. Не останавливайтесь только на улыбках – смело добавляйте рисунки и узоры, ведь Новый год – раз в году, и даже если вам по душе лаконичность – в этот день важно выйти за рамки привычного, и испытать невероятные эмоции.

Новогодний френч 2022
Новогодний френч 2022 / Instagram

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Новогодние праздники французский маникюр френч Новый год 2022
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