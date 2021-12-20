Самые удачные и красивые новогодние прически 2022 по знакам зодиака

Новогодние прически 2022 / Instagram

Если хотите встретить Новый год 2022 с красивой прической, то самое лучшее решение – следовать своему знаку зодиака! Гороскопы просочились в нашу жизнь и пропитали ее основательно, поэтому теперь астрологи могут подсказать не только о том, как строить отношения и что ждет в карьере, но и о том, какой стиль вам больше всего подходит, включая прическу. И счастливая прическа по знаку зодиака на Новый год 2022 – это не утопия, а вполне очевидная реальность.

Прически по знаку зодиака могут показать вам, какой образ – лучший для вас, а новогодняя ночь – идеальное время, чтобы открыть новую страницу в своей жизни. Наверное, все мы в душе искренне ждем, что этот долгожданный праздник принесет в нашу жизнь что-то новое и обязательно хорошее. Вот почему важно при выборе прически на Новый год 2022 прислушаться к звездам и довериться судьбе.

Конечно, можно пойти и другим путем и действовать интуитивно: просто наугад выбирайте прическу, которая вам нравится, и создавайте эту красоту на своей голове. Правда, результат может быть непредсказуемым. Чтобы избежать разочарований в этот важный период, советуем экспериментировать, учитывая то, какая прическа подходит вам по знаку зодиака.

Нравится нам это или нет, хотим мы в это верить или категорически отказываемся, но наши стрижки и укладки на Новый год 2022 являются отражением нашей личности и продолжением нашего стиля, поэтому мы должны знать, что наши гороскопы советуют нам, особенно в такой сильный и мистический период, как конец и начало года.

При этом стрижку и укладку волос вы вполне можете запланировать на 31-е декабря – Лунный календарь стрижек на декабрь 2021 предрекает, что поход к парикмахеру в последний день года будет чрезвычайно удачным.

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Удачные прически на Новый год 2022 по знакам зодиака

Новогодние прически для Овнов

Удлиненный боб станет находкой для женщин-Овнов, которые известны своей смелостью и умением решать любые задачи. Овны уверенны и четко знают, чего хотят от жизни, поэтому оригинальная, лаконичная и красивая прическа лонг боб в новогоднюю ночь отлично дополнит их образ.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически на Новый год 2022 для Тельцов

Новогодние прически для Тельцов должны быть объемными и чувственными. Поэтому главная задача для представительниц этого знака зодиака – добавить волосам текстуру, и совершенно не важно, как вы такого результата добьетесь.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для Близнецов на Новый год 2022

Представительницы этого знака зодиака – общительные и дружелюбные, поэтому они всегда в центре внимания на любой вечеринке. Идеальные прически для них – непринужденные, с легкими волнами. Можно сделать бесподобную стрижку до ключиц клавикут – волосы спереди стригут длиннее, а сзади чуть короче.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Новогодние прически для Раков

Женщины-Раки - эмоциональные, чуткие, чувствительные и дружелюбные, и наиболее удачно им подходят прически с челкой на две стороны, которые открывают лицо. Кроме того, в прическах должны обязательно быть слои, которые добавляют образу легкости.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для Львов на Новый год 2022

Женщины-Львы обожают быть в центре внимания, они щедрые, гордые и открытые. Самая счастливая прическа для них – длинные распущенные волосы, которые, словно роскошная грива, добавят им величия. А челка-шторка станет изюминкой их образа на Новый год Тигра.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Новогодние прически для Дев

Женщины, рожденные под знаком зодиака Девы, трудолюбивые и творческие, поэтому самые лучшие стрижки для них - те, которые подчеркнут их индивидуальность. Французский боб для женщин-Дев станет находкой, ведь эта стрижка позволит им выглядеть креативно и привлекательно.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для Весов на Новый год 2022

Весы всегда стремятся к равновесию в своей жизни. А еще они часто преуспевают в творчестве и ценят прекрасные вещи. Поэтому им будет сложно выбрать какую-то одну прическу. Зато любую прическу они смогут превратить в маленькое произведение искусства при помощи гламурных аксессуаров, которые они умеют подбирать.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Новогодние прически для Скорпионов

Идеальным решением для решительных и сильных Скорпионов на Новый год 2022 станет прямой боб. В основе этой стрижки – пряди одинаковой длины и ровная, словно под линейку, линия среза. Такая стрижка подарит образу непринужденность, а идеально гладкие волосы подчеркнут силу женщины-Скорпиона.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для Стрельцов на Новый год 2022

Оптимистичные, целеустремленные и очень умные, женщины-Стрельцы убеждены в том, что их собственный вкус – неповторимый, и никто не вправе советовать им, что делать и как выглядеть. Это означает только то, что для представительниц этого знака зодиака все ограничения сняты, и они могут позволить себе сделать любую прическу на Новый год, даже лохматую шегги или максимально короткую пикси.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для Козерогов на Новый год 2022

Женщины-Козероги, как правило, очень жесткие, поэтому самая лучшая прическа на Новый год 2022 для них – это классика, но смелая! В частности, хорошим решением для Козерогов станет каре – эта стрижка смягчит их образ, особенно, если добавить легкие волны.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для Водолеев на Новый год 2022

Представительницы знака зодиака Володей в душе бунтари, они свободолюбивы и эксцентричны. А еще они смелые и веселые, и они обожают привлекать внимание окружающих. Поэтому находкой для них станет короткая стрижка пикси – в новогоднюю ночь с такой прической они будут центром Вселенной.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Прически для рыб на Новый год 2022

Добрый и нежный характер женщин-Рыб гармонично сочетается со всеми мягкими прическами. Рыбам нужно обратить внимание на челку в стиле 70-х – она красиво обрамляет лицо. В целом многослойные прически с челкой-занавеской подойдут для Рыб на Новый год 2022 идеально.

Новогодние прически 2022 / Instagram

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