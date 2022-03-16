Не пугает даже война: три самых отчаянных знака зодиака, которые ничего не боятся

Три самых смелых знака зодиака / depositphotos.com/

Во время войны многие люди испытывают обоснованное чувство страха и тревоги. Однако среди представителей зодиакального круга есть и такие, которым "море по колено". Они самые - бесстрашные.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из знаков улыбнется денежная удача, а кому повезет встретить человека, с которым можно построить крепкие отношения.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые практически ничего не боятся. Даже в самых тяжелых ситуациях они сохраняют невозмутимость.

Овен

Овны из тех людей, кто сначала делает, а потом думает. Они смелые и решительные, однако, свои поступки на эмоциях редко могут аргументировать. Свершая такие опрометчивые поступки, Овны редко могут признать свою вину. И это может обернуться для них большими проблемами.

Лев

Короли зодиакального круга – царственные Львы, обладают не только достоинством, но и большой смелостью. Они довольно опасные соперники, которые приложат все усилия, чтобы уничтожить своих противников и врагов. Отступать – совершенно не в духе Льва. Природная гордость никогда не позволит это сделать. Они будут до конца стоять на своем, даже в ущерб себе.

Скорпион

У скорпионов в прямом смысле слова бурлит кровь. Они всегда находятся в поиске экстремальных ситуаций и чувствуют себя в них как рыба в воде. Риск и приключения – неотъемлемая часть жизни знака. Они умеют идти на риск. И во многом из-за того, что могут рассмотреть слабые места противника. Они не привыкли отступать, и в бою будут держаться до последнего.

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