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Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

8 мая 2022, 20:24

Среди самых опасных дней 2022 года выделяют четыре майских дня - что категорически нельзя делать.

Лунный календарь май 2022
Сатанинские дни 2022 в мае / depositphotos.com/

В непростой последний месяц весны необходимо максимально уберечь себя от неприятностей. В некоторые дни лунного цикла нужно проявить особую осторожность, чтобы избежать серьезных проблем.

В какие дни лучше всего отправляться в парикмахерскую, чтобы прическа порадовала, читайте в материале: Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически.

В лунном календаре мая есть наиболее опасные лунные дни, которые еще называют сатанинскими. Неприятности могут поджидать на каждом шагу, а пороки и темные стороны выходить на поверхность. Как уберечься от влияния негативной энергии?

9 лунные сутки - 8 мая с 09:45 до 9 мая 11:05

В этот день люди могут ощущать упадок сил, депрессию и предаваться мрачным размышлениям. Повышается вероятность обмана, умелые манипуляторы могут использовать этот день для своей корыстной выгоды. Люди склонны легче верить сплетням и "купиться" на лестные речи. В этот день нельзя постоянно прокручивать негатив в голове. Стоит заняться любимым делом или уйти в работу. Однако не стоит приниматься за новые проекты, любые начинания обречены на провал.

15 лунные сутки - 14 мая с 18:10 до 15 мая 19:50

В эти сутки усиливается энергия соблазнов, жадности, темных побуждений. На первый план выходит удовлетворение собственных интересов любой ценой. В погоне за своими мимолетными желаниями можно совершить поступки, о которых придется пожалеть. Увеличивается вероятность краж и измен. В этот день стоит держаться подальше от спиртного и стараться контролировать свои эмоции. Сны на 15 лунные сутки будут вещими.

23 лунные сутки - 23 мая с 02:30 до 24 мая 02:40

В этот день усиливается влияние агрессивных энергий. Это может побуждать в некоторых к насилию. Повышается вероятность конфликтов и драк. Тяга к риску и авантюрам может иметь непредсказуемые последствия. И чаще всего плачевные. Люди могут испытывать необъяснимую тревогу и стресс. Все это может вылиться в депрессию и обострение хронических заболеваний. Сны нужно толковать с точностью до наоборот. Проведите этот день в спокойной обстановке, умеренная физическая активность пойдет на пользу.

29 лунные сутки - 29 мая 03:25 до 30 мая 03:40

Самый опасный день лунного календаря. Возрастает вероятность несчастного случая, аварий, краж. Страхи и тревоги выходят на поверхность, не исключены панические атаки или кошмарные сны. В этот день стоит быть предельно осторожными, избегая общения с незнакомцами и негативно настроенными людьми. Проведите день в молитвах или помогите людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Что нельзя делать в сатанинские дни:

  • начинать новое;
  • менять место жительства;
  • носить с собой крупные суммы денег и ценные вещи;
  • ссориться и провоцировать скандалы;
  • заключать договора и сделки;
  • общаться с малознакомыми людьми.

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