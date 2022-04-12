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Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

12 апреля 2022, 02:43

В какие дни стрижка будет денежной, а в какие - таить в себе большую опасность.

Лунный календарь стрижек май 2022
Лунный календарь стрижек на май 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь стрижек на май 2022 расскажет, в какие дни стрижка и покраска волос не только укрепят волосы, но и усилят привлекательность, а когда поход в парикмахерскую может обернуться серьезными проблемами.

О том, как фазы Луны могут повлиять на успех новых начинаний, благополучие и здоровье, читайте в материале: Лунный календарь на май 2022: лучшие дни месяца.

Фазы Луны в мае 2022

Стрижка в определенную фазу небесного светила поможет ускорить рост волос, укрепить их и придать здоровый блеск локонам. Для тех, кто хочет отрастить волосы, рекомендуется записываться в салон на растущую Луну. В фазу убывающего небесного светила нужно подстригаться обладательницам коротких стрижек, это замедлит рост локонов и дольше сохранить прическу аккуратной.

  • Новолуние - 30 мая в 14:30.
  • Полнолуние - 16 мая в 07:14.
  • Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
  • Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Благоприятные дни для стрижки в мае 2022

Стрижка волос в "правильную" фазу лунного цикла подарит не только здоровую шевелюру, но и поможет привлечь в жизнь любовь, новых поклонников и укрепить финансовое положение. Наиболее благоприятные дни для стрижки в мае: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 18, 21, 22, 27, 29, 31.

  • Быстрый рост волос: 1, 4, 11, 31.
  • Укрепление локонов: 16, 22, 27, 29.
  • "Денежная" стрижка: 1, 4, 21, 22, 27, 29.

4 мая 2022 – растущая Луна в Близнецах – один из наиболее удачных дней для похода в салон. Стрижка поможет ускорить рост волос и увеличит их объем. Благоприятный день для окрашивания волос в привычные оттенки, цвет ляжет надолго. Стрижка в этот день поможет укрепить материальное положение и обеспечить профессиональный рост.

11 мая 2022 – растущая Луна в Деве – самый подходящий день для кардинальных изменений прически и цвета волос. Стрижка в это день поможет усилить интуицию и повысить проницательность ума.

27 мая 2022 – убывающая Луна в Тельце – стрижка в этот день привлечет вашу жизнь приятные события и удачу. Можно проводить эксперименты с окрашиванием, краска долго не задержится на волосах, если цвет вам не подойдет. Стрижка на убывающую Луну замедляет рост волос.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2022

В мае есть несколько опасных дней, когда любые манипуляции с волосами могут принести вред и не только сказаться на состоянии локонов, но и подкосить здоровье и спугнуть удачу и везение.

24 мая 2022 – убывающая Луна в Рыбах – поход в парикмахерскую в этот день может закончиться непредсказуемыми результатами. Даже прическа, сделанная опытным мастером, будет плохо поддаваться укладке и доставит много неудобств. Возможно появление перхоти. Кроме того, в этот день можно "состричь" здоровье и навлечь болезни и травмы.

30 мая 2022 –новолуние в Близнецах – изменения внешности в этот день могут навлечь серьезные неприятности, ослабить иммунную систему. Вы рискуете нажить врагов и даже смертельную опасность.

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