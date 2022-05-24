Самые опасные дни июня 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

Лунный гороскоп на июнь 2022 - самые опасные дни месяца / depositphotos.com

Первый месяц лета подарит немало позитивных и солнечных дней. Однако четыре июньских дня могут обернуться неприятностями и проблемами. В периоды неблагоприятного расположения планет нужно беречь себя от негативной энергетики.

О том, какие дни лунного цикла будут наиболее удачными, а когда стоит беречься, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

5 июня – начало движения ретроградного Сатурна

В этот период люди особо восприимчивы к манипуляциям. Чужое мнение может показаться правильным, и это приведет к серьезным ошибкам о которых придется пожалеть. Стоит тщательно проверять всю информацию и анализировать факты, не принимая на веру каждое слово. Остерегайтесь незнакомцев с заманчивыми предложениями. Рассчитывайте на собственные силы, а не на помощь посторонних. Избежать проблем поможет умение прислушиваться к личному опыту и подсказкам интуиции. И привыкайте обращаться за подсказками внутреннего голоса чаще, ретроградным Сатурн пробудет до 23 октября.

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11 июня – Венера соединяется с Ураном

Этот день может стать очень опасным. Планета Венера отвечает за наше самочувствие, поэтому в период соединения многие могут испытывать апатию, упадок сил и беспричинную тревогу. Уран стает в противовес нашей зоны комфорта, он может привнести изменения в ту сферу, какую мы не хотим менять. В этот непредсказуемый день, чтобы избежать проблем, лучше умерить активность и "залечь на дно".

14 июня – суперлуние в Стрельце

Суперлуние – это день полной луны, которая находится в перигее – максимально близкой к Земле точки орбиты. Небесное светило в ночном небе становиться больше и ярче. Это довольно опасный день, который может обернуться различными неожиданными событиями, по большей части нерадостными. Стоит проявить предельную осторожность, а то и вовсе отказаться от поездок за рулем и совершения покупок в интернете.

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28 июня – Нептун начинает ретроградное движение

Начало ретроградного движения Нептуна может увеличивать агрессию и желание стоять на своем до последнего. Собственные интересы выходят на первый план, люди могут становиться более эгоистичными, забывая о взаимопомощи и поддержке. "Ретроградить" Нептун будет до 4 декабря, в это период может увеличиться количество краж и финансовых махинаций. 28 июня стоит остерегаться мошенничества по интернету и телефону. Не стоит доверять важную информацию о себе незнакомым людям. Держитесь подальше от рисковых авантюр и сомнительных предложений.

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