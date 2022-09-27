Сами небеса обручат: 5 знаков зодиака встретят свою любовь до конца года

Гороскоп на октябрь 2022 - 3 знака которые смогут встретить любовь до конца года / ua.depositphotos.com/

Для пяти знаков зодиакального круга время до наступления Нового 2023 года может принести судьбоносные встречи и неожиданные повороты событий в личной жизни.

О том, какое животное станет покровителем наступающего года и что нужно сделать, чтобы привлечь удачу, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Астрологи назвали пять знаков гороскопа, которые до конца года смогут встретить свою вторую половинку и испытать счастье в любви.

Определиться со своими желаниями

Представителям знака стихии земли необходимо расстаться с прошлым и негативными установками, которые мешают двигаться вперед навстречу счастливым отношениям. Вам нужно провести работу над собой и разобраться со своими истинными желаниями и чувствами. Вы должны четко понять какого партнера хотите видеть рядом с собой, это поможет построить гармоничные отношения. Звезды сулят судьбоносную встречу в конце года.

Новые встречи и яркие свидания

В жизнь воздушных знаков романтика и любовь может войти в средине или конце осени. Близнецам не стоит поддаваться соблазнам возобновить отношения с бывшими. Нужно вспомнить почему они закончились. Вместо того, чтобы ностальгировать о прошлом, отправляйтесь на свидания. Вы встретите человека, который заставит сердце биться чаще, и отношения с ним будут развиваться стремительно.

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Стремительный роман

Если личная жизнь в начале года оставляла желать лучшего, то ближе к концу осени Девы смогут встретить человека, который разделит интересы и увлечения. Отношения могут принять серьезные обороты уже зимой. Не исключено, что 2023 – год Кролика станет годом счастливых изменений в семейном положении.

Многообещающие знакомства

До конца года одинокие представители огненного знака смогут встретить свою вторую половинку. Вас ждет много интересных знакомств и приятного общения. Однако не стоит торопиться и падать в омут с головой, присмотритесь к своим потенциальным избранникам получше. Прислушивайтесь в подсказкам интуиции.

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Романтическая поездка

Средина осени для свободных Водолеев будет периодом флирта и новых знакомств. Свою вторую половинку люди воздушного знака смогут встретить в ноябре-декабре. Не исключено, что вы отправитесь в поездку или путешествие, которое укрепит вашу связь и подарит незабываемые эмоции.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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