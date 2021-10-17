Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла

Магнитные бури в октябре 2021 - Землю накрывает 4-хдневный удар / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь в октябре 2021 года предупреждал, что середина месяца будет неспокойной. В итоге даты удара несколько сдвинулись, но продолжительность бури ученые предсказали верно: магнитная буря 18 октября 2021 растянется впоследствии на четыре дня.

Это будет средней силы удар. Пик удара – магнитная буря 19 октября 2021 – не должен превысить четырех баллов. Планетарный индекс, по оценке NASA, остановится на отметке 12 (норма – 5), что также не является критичным показателем.

Магнитная буря 20 октября 2021 будет еще слабее: геомагнитные возмущения вернутся на отметку в три балла. Аналогичной силы будет и магнитная буря 21 октября 2021.

Когда знаешь прогноз магнитных бурь на октябрь 2021, можно подготовиться к таким периодам, чтобы заранее адаптировать свой организм к негативному воздействию Солнца:

накануне магнитных возмущений следует ложиться спать пораньше (чтобы получилось проспать за ночь хотя бы семь часов);

не переедать в эти дни – и при этом пить достаточное количество чистой воды или травяного успокаивающего чая (так как магнитные бури воздействуют не только на сосуды, но и на психику человека);

избегать сильных эмоциональных всплесков и стрессов;

снизить на время сильные физические нагрузки, заменив их йогой, плаванием, ходьбой на свежем воздухе;

если в анамнезе имеются хронические заболевания – держать под рукой лекарства, что прописаны врачом;

больше отдыхать и избегать скопления людей.

Если симптомы магнитной бури (головные боли, головокружения, одышка, тахикардия, проблемы с давлением) вызывают сильный дискомфорт – не стоит полагаться на самолечение, лучше вызвать врача.

Реклама

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.