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Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживает

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2023, 05:00
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Мягкая многослойная стрижка Hush Cut станет трендом осенью 2023 года. Она уже набрала бешеной популярности в Великобритании и США.
стрижка hush
Модная стрижка Hush Cut 2023 / Коллаж: Главред, фото: instagram / volkandalkilic

Многослойная стрижка Hush Cut становится настоящим трендом. Она стремительно набрала бешеной популярности в Великобритании и США. Поэтому, ожидаемо, она станет одной из самых модных стрижек в Украине осенью 2023 года.

Эта стрижка заполонит сердце каждой, ведь она подойдет любой женщине в любом возрасте. Эта прическа не требует укладки и подходит к различным формам лица.

Как выглядит модная стрижка Hush Cut

Многие могут спутать эту прическу с каскадной стрижкой. Hush Cut почти всегда сочетается с челкой или короткими прядями возле лба. Она имеет многослойную форму. При этом прическа не требует кардинальных изменений, но выглядит очень стильно.

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Благодаря многослойности волосы приобретают идеальную форму, появляется объем. Вам не придется тратить кучу времени ради укладки. Будет достаточно просто помыть голову, высушить волосы и причесаться. Если вы хотите большего объема, то можно сделать легкий начес.

Эта прическа - спасение для тех, кто хочет легкости. Однако следует понимать, что если стрижку выполнить неправильно, то образ будет испорчен. В этой прическе не должно быть никаких прямых линий, все должно выглядеть максимально естественно.

  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic
  • Модная стрижка Hush Cut 2023
    Модная стрижка Hush Cut 2023 фото: instagram/volkandalkilic

Кому подходит стрижка Hush Cut

Эта стрижка идеально смотрится с короткими волосами и длинными. Она подходит женщине любого возраста и с любой формой лица.

Если у вас прямые волосы, лучше сделать слои немного короче, чтобы они были заметны.

Если вы хотите сделать такую стрижку на вьющихся или волнистых волосах, то лучше делать более длинные слои, чтобы пряди могли закручиваться.

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