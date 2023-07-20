Когда стрижка принесет деньги: лунный календарь стрижек на август 2023

Календарь стрижек на август расскажет, когда стоит подстричься, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

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лунный календарь стрижек на август 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь стрижек на август 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может дать человеку дополнительный доход, счастье и энергию, а когда наоборот заберет радость, энергию, и наслаждение от изменений во внешнем виде.

Фазы Луны в августе 2023

Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в смене имиджа. Качество стрижки и покраски, а также впечатления от них напрямую зависят от состояния Луны. Для того, чтобы быть довольным сменой своего внешнего вида – необходимо делать это с оглядкой на лунный календарь стрижек.

Растущая Луна в августе – 1-11 августа, 28-31 августа

видео дня

Убывающая Луна в августе – 13-26 августа

Полнолуние – 12 августа

Новолуние – 27 августа

Благоприятные дни для стрижки в августе 2023

Стрижка в правильный день лунного календаря может обеспечить прилив хорошей энергии и впечатления от своего внешнего вида. Нередко она также может повлиять на финансовое благополучие и самочувствие.

Лучшим днями для стрижки в августе станут такие числа: 4, 6, 18, 21, 26 августа. Хорошими датами для покраски также будут: 1, 9, 12, 15, 19, 20, 21 августа.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2023

Неблагоприятными днями для стрижки в июне являются следующие числа: 5, 7, 13, 14, 27, 30.Также в эти дни не стоит красить волосы.

Однако, если у вас не получится запланировать смену имиджа на благоприятный день, выбирайте нейтральные, например – 10-12, 15, 21, 22, 23 августа.

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