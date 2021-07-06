С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

Поздравления с праздником Ивана Купала 2021 / Pixabay

Раз в году в ночь с 6 на 7 июля празднують Ивана Купала - один из самых магических и таинственных дней.

Ночью на 7 июля начинаются забавы, поиск цветка папоротника и традиционные прыжки через костер.

Также ночью можно загадывать желания, гадать и творить невероятные вещи. Традиции и приметы на Ивана Купала вы тоже можете почитать на Главреде.

Как в такую ночь не поздравить своих близких и любимых? Предлагаем стихи, картинки и гифки с поздравления на нашем сайте.

Ивана Купала 2021 – поздравления своими словами и стихами

В славный летний праздник Ивана Купала желаем вам укрепить свое здоровьем бодрым купанием, оградить дом от неприятностей душистым венком из собранных трав и быть в достатке и благополучии, даже если не удастся отыскать цветущий папоротник! Пусть день порадует весельем и беззаботностью!

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На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.Читайте такжеПриметы на 6 июля: что нельзя делать в канун Ивана Купалы

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Пусть праздник подарит новые впечатления, идеи и мечты и наполнит этот летний день идеями и подарит веселое настроение!

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Поздравляю с Ивана Купала. Желаю на пути найти свой цветущий папоротник, которой заставит сердце расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоем пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.

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В ночь Иванову купайтесь,

Веселитесь, развлекайтесь,

Как придет Иванов день –

Будет праздновать не лень!

А еще венки плетите,

Вниз по речке их спустите.

Как Иванов день придет –

Значит, всем нам повезет!

***

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

***

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И в букеты заплетаем,

Сложим вместе все мечты

И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,

Пусть судьба найдет дорогу.

Каждый новый колосок,

Нам подарит силы много.

***

Я поздравляю с днем купальским

Тебя, мой друг! Беги скорей

И загори хоть мало-мальски!

Не чахни, будто сельдерей!

Плети венок не очень тонко –

Бросай на воду целый сноп!

Потом смотри в его воронку,

Пока тот снопик не утоп!

***

Печаль и нужду за собой уведет!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

Древний праздник, но очень красивый,

День Ивана Купалы сейчас,

Лето жаркое в самом разгаре,

Зной июля в полуденный час.

Окунаться пора и купаться,

И венки на воду опускать,

Отдыхать, веселиться, смеяться

И о чувствах своих прокричать!

***

Ранее Главред составил праздничное меню на Ивана Купала 2021, и подробно объяснил, что приготовить в этот мистический день