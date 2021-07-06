С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

Как поздравить с праздником Ивана Купала - самым мистическим днем года? Мы собрали на Главреде стихи, гифки, картинки и поздравления своими словами.
Раз в году в ночь с 6 на 7 июля празднують Ивана Купала - один из самых магических и таинственных дней.
Ночью на 7 июля начинаются забавы, поиск цветка папоротника и традиционные прыжки через костер.
Также ночью можно загадывать желания, гадать и творить невероятные вещи. Традиции и приметы на Ивана Купала вы тоже можете почитать на Главреде.
Как в такую ночь не поздравить своих близких и любимых? Предлагаем стихи, картинки и гифки с поздравления на нашем сайте.
Ивана Купала 2021 – поздравления своими словами и стихами
В славный летний праздник Ивана Купала желаем вам укрепить свое здоровьем бодрым купанием, оградить дом от неприятностей душистым венком из собранных трав и быть в достатке и благополучии, даже если не удастся отыскать цветущий папоротник! Пусть день порадует весельем и беззаботностью!
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На праздник Ивана Купала пожелать хочу счастливой жизни и блага в доме, добрых надежд и светлой любви, великой радости и верной удачи, крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.Читайте такжеПриметы на 6 июля: что нельзя делать в канун Ивана Купалы
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Пусть праздник подарит новые впечатления, идеи и мечты и наполнит этот летний день идеями и подарит веселое настроение!
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Поздравляю с Ивана Купала. Желаю на пути найти свой цветущий папоротник, которой заставит сердце расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоем пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.
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В ночь Иванову купайтесь,
Веселитесь, развлекайтесь,
Как придет Иванов день –
Будет праздновать не лень!
А еще венки плетите,
Вниз по речке их спустите.
Как Иванов день придет –
Значит, всем нам повезет!
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С днем Купалы поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.
И купайтесь неустанно –
В море, речке, даже в ванной!
Чтобы смыть болезни, беды,
И испытывать победы!
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И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.
Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок,
Нам подарит силы много.
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Я поздравляю с днем купальским
Тебя, мой друг! Беги скорей
И загори хоть мало-мальски!
Не чахни, будто сельдерей!
Плети венок не очень тонко –
Бросай на воду целый сноп!
Потом смотри в его воронку,
Пока тот снопик не утоп!
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Печаль и нужду за собой уведет!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
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Древний праздник, но очень красивый,
День Ивана Купалы сейчас,
Лето жаркое в самом разгаре,
Зной июля в полуденный час.
Окунаться пора и купаться,
И венки на воду опускать,
Отдыхать, веселиться, смеяться
И о чувствах своих прокричать!
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Ранее Главред составил праздничное меню на Ивана Купала 2021, и подробно объяснил, что приготовить в этот мистический день