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Что приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты

5 июля 2021, 16:11

Дни 6 и 7 июля - Купальская ночь и праздник Купалы - связаны с многими обрядами, традициями, приметами и суевериями.

Приметы на Ивана Купала
Меню на Ивана Купала / tsarske.kiev.ua

7 июля отмечается ежегодно праздник Ивана Купала. В день Ивана Купала на праздничном столе все блюда должны быть постными, так как до окончания Петрова поста мясо и молочные продукты были под запретом.

Помимо традиционных блюд, люди готовили травяные настои для утоления жажды.

Главред составил меню а также вкусные рецепты на Ивана Купала.

Топ-7 блюд для праздника Ивана Купалы

  • Кулага. Кисло-сладкая каша, которую варили из гречневой или ячневой крупы или муки, иногда добавляли квас, часто – ягоды
  • Клецки. Картофельные или просто мучные клецки подавали с поджаренным луком, мясом или сметаной.
  • Блины. Блины с различными начинками – волшебное блюдо Купайла. Если девушка в этот праздник угощала ими молодого парня, то суждено им быть вместе, хотя бы только в эту Купальскую ночь.
  • Вареники. Вареники с вишнями, картошкой, творогом, вареньем, капустой – традиционно блюдо нашей кухни, без него не обходились и купальские дни.
  • Пироги и караваи. Пироги с овощами, ягодами, зеленью, пышные караваи – традиционная выпечка к празднику Купалы
  • Травяные чаи. Травы в Купальскую ночь обладали особой силой и магией, поэтому и чай считался особенным и волшебным. Для чая собирали листья различных садовых деревьев (липы, вишни, смородины, яблони) и травы (чабрец, душицу, календулу).
  • Квас – традиционный напиток, без которого не обходилось ни одно лето и ни один праздничный стол у наших предков.

Сладкая ячневая каша на Ивана Купала

Вам понадобиться:

  • ячневая крупа 2 стакана
  • молоко 1 л
  • сливочное масло 50 г
  • сахар по вкусу
  • фрукты для украшения

Молоко наливать в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой.

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Переложить кашу в горшочки и довести до готовности в духовке. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.

Картофельные клецки со шпинатом

Вам понадобиться:

  • картофель 400 г
  • шпинат 150 г
  • яйцо 1 шт.
  • мука 200 г
  • соль по вкусу

Картофель почистить и крупно нарезать, а затем сварить в подсоленной воде. Сделать пюре, добавить яйцо, шпинат и муку.

Перемешать до однородности. Если ты используешь свежий шпинат, то его надо побланшировать в кипящей воде 1-2 минуты, затем мелко нарезать.

Если шпинат замороженный, его нужно просто разморозить. Из получившейся массы слепить шарики размером с грецкий орех.

Опускать шарики порциями в кипящую подсоленную воду и варить, пока не всплывут. Как вариант можно приготовить шарики во фритюре, тогда они покроются золотистой хрустящей корочкой.

Подавать со сметаной, томатным или сливочным соусом.

Вареники с вишней на воде

Вам понадобиться:

  • мука 3.5 стакана
  • растительное масло 2 ст.л.
  • теплая вода 1 стакан
  • соль щепотка
  • сахар щепотка

Для начинки:

  • вишня без косточек
  • сахар крахмал

Просеять в миску муку, добавить сахар и соль. Сделать в центре углубление, влить теплую воду и растительное масло.

Замесить мягкое эластичное тесто. Завернуть его в пищевую пленку на 20 минут.

Промытую вишню для начинки сложить в дуршлаг, добавить сахар и крахмал по вкусу. Перемешать.

Тем временем раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки. Положить в центр начинку и сформировать вареники.

Отварить вареники в подсоленной воде до готовности.

Подавать вместе со сливочным маслом и сметаной, присыпав сахаром.

Постный медовый пирог с орехами

Вам понадобиться:

  • кипяченая вода 1 стакан
  • сахар 1/2стакана
  • мед 1/2стакана
  • разрыхлитель 2 ч.л.
  • орехи 1 стакан
  • растительное масло 1/2 стакана
  • мука 1 1/2 стакана
  • корица 1/4 ч.л.
  • мускатный орех 1/4 ч.л.
  • соль 1/4 ч.л.

Соединить сахар, воду, растительное масло и немного подогреть. Затем добавить мед и размешать до полного растворения.

Отдельно смешать разрыхлитель, муку, соль, пряности и добавить в жидкую смесь. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков, добавить орехи и муку с разрыхлителем. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут.

Остудить и подать к столу вместе с чаем.

Травяной чай из листьев черной смородины

Вам понадобиться:

  • листья черной смородины 3 ч.л.
  • черный чай 1 ч.л.
  • вода 0, 5 литра

Листья черной смородины промыть, просушить и выложить на бумажное полотенце в хорошо проветриваемое теплое помещение до полного высыхания.

Листики можно измельчить руками или же оставить целыми. Затем переложить в баночку с плотно закрывающейся крышкой.

Смешать пару ложек высушенных и измельченных листиков черной смородины с ложкой традиционного черного чая.

Залить крутым кипятком и оставить настаиваться в течение 20 мин. Рекомендуемая доза чая с листиками черной смородины в день - не более шести кружек.

Ивана Купала рецепты
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