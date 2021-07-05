Что приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты

Дни 6 и 7 июля - Купальская ночь и праздник Купалы - связаны с многими обрядами, традициями, приметами и суевериями.
7 июля отмечается ежегодно праздник Ивана Купала. В день Ивана Купала на праздничном столе все блюда должны быть постными, так как до окончания Петрова поста мясо и молочные продукты были под запретом.
Помимо традиционных блюд, люди готовили травяные настои для утоления жажды.
Главред составил меню а также вкусные рецепты на Ивана Купала.
Топ-7 блюд для праздника Ивана Купалы
- Кулага. Кисло-сладкая каша, которую варили из гречневой или ячневой крупы или муки, иногда добавляли квас, часто – ягоды
- Клецки. Картофельные или просто мучные клецки подавали с поджаренным луком, мясом или сметаной.
- Блины. Блины с различными начинками – волшебное блюдо Купайла. Если девушка в этот праздник угощала ими молодого парня, то суждено им быть вместе, хотя бы только в эту Купальскую ночь.
- Вареники. Вареники с вишнями, картошкой, творогом, вареньем, капустой – традиционно блюдо нашей кухни, без него не обходились и купальские дни.
- Пироги и караваи. Пироги с овощами, ягодами, зеленью, пышные караваи – традиционная выпечка к празднику Купалы
- Травяные чаи. Травы в Купальскую ночь обладали особой силой и магией, поэтому и чай считался особенным и волшебным. Для чая собирали листья различных садовых деревьев (липы, вишни, смородины, яблони) и травы (чабрец, душицу, календулу).
- Квас – традиционный напиток, без которого не обходилось ни одно лето и ни один праздничный стол у наших предков.
Сладкая ячневая каша на Ивана Купала
Вам понадобиться:
- ячневая крупа 2 стакана
- молоко 1 л
- сливочное масло 50 г
- сахар по вкусу
- фрукты для украшения
Молоко наливать в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой.
Переложить кашу в горшочки и довести до готовности в духовке. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.
Картофельные клецки со шпинатом
Вам понадобиться:
- картофель 400 г
- шпинат 150 г
- яйцо 1 шт.
- мука 200 г
- соль по вкусу
Картофель почистить и крупно нарезать, а затем сварить в подсоленной воде. Сделать пюре, добавить яйцо, шпинат и муку.
Перемешать до однородности. Если ты используешь свежий шпинат, то его надо побланшировать в кипящей воде 1-2 минуты, затем мелко нарезать.
Если шпинат замороженный, его нужно просто разморозить. Из получившейся массы слепить шарики размером с грецкий орех.
Опускать шарики порциями в кипящую подсоленную воду и варить, пока не всплывут. Как вариант можно приготовить шарики во фритюре, тогда они покроются золотистой хрустящей корочкой.
Подавать со сметаной, томатным или сливочным соусом.
Вареники с вишней на воде
Вам понадобиться:
- мука 3.5 стакана
- растительное масло 2 ст.л.
- теплая вода 1 стакан
- соль щепотка
- сахар щепотка
Для начинки:
- вишня без косточек
- сахар крахмал
Просеять в миску муку, добавить сахар и соль. Сделать в центре углубление, влить теплую воду и растительное масло.
Замесить мягкое эластичное тесто. Завернуть его в пищевую пленку на 20 минут.
Промытую вишню для начинки сложить в дуршлаг, добавить сахар и крахмал по вкусу. Перемешать.
Тем временем раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки. Положить в центр начинку и сформировать вареники.
Отварить вареники в подсоленной воде до готовности.
Подавать вместе со сливочным маслом и сметаной, присыпав сахаром.
Постный медовый пирог с орехами
Вам понадобиться:
- кипяченая вода 1 стакан
- сахар 1/2стакана
- мед 1/2стакана
- разрыхлитель 2 ч.л.
- орехи 1 стакан
- растительное масло 1/2 стакана
- мука 1 1/2 стакана
- корица 1/4 ч.л.
- мускатный орех 1/4 ч.л.
- соль 1/4 ч.л.
Соединить сахар, воду, растительное масло и немного подогреть. Затем добавить мед и размешать до полного растворения.
Отдельно смешать разрыхлитель, муку, соль, пряности и добавить в жидкую смесь. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков, добавить орехи и муку с разрыхлителем. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут.
Остудить и подать к столу вместе с чаем.
Травяной чай из листьев черной смородины
Вам понадобиться:
- листья черной смородины 3 ч.л.
- черный чай 1 ч.л.
- вода 0, 5 литра
Листья черной смородины промыть, просушить и выложить на бумажное полотенце в хорошо проветриваемое теплое помещение до полного высыхания.
Листики можно измельчить руками или же оставить целыми. Затем переложить в баночку с плотно закрывающейся крышкой.
Смешать пару ложек высушенных и измельченных листиков черной смородины с ложкой традиционного черного чая.
Залить крутым кипятком и оставить настаиваться в течение 20 мин. Рекомендуемая доза чая с листиками черной смородины в день - не более шести кружек.