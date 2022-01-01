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С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

1 января 2022, 20:50

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2 393 грн, с 1 июля - 2 508 грн, с 1 декабря - 2 589 грн.

деньги
В Украине увеличился прожиточный минимум / ua.depositphotos.com

С начала года в нашей стране увеличились прожиточный минимум и минимальная заработная плата согласно Закону О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2 393 грн, с 1 июля - 2 508 грн, с 1 декабря - 2 589 грн.

Для детей в возрасте до шести лет с 1 января прожиточный минимум составит 2 100 грн, с 1 июля - 2 201 грн, с 1 декабря - 2 272 ггрн, для детей от шести до 18 лет - соответственно 2 618 грн, 2 744 грн, 2 833 грн.

С 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.

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Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января будет 1 934 грн, с 1 июля – 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн.

Также с 1 января 2022 года минимальная заработная плата составит 6 500 грн, а с 1 октября – 6 700 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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прожиточный минимум новости Украины
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