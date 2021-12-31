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Что меняется с 1 января в Украине: повышение минималки и пенсии, кассовые аппараты для ФЛП

31 декабря 2021, 13:00

Увеличение размера налога на недвижимость, единого социального взноса и единого налога.

Что меняется с 1 января в Украине
Что меняется с 1 января в Украине / depositphotos.com/

Начало нового года принесет украинцам несколько серьезных изменений. С 1 января стоит ожидать повышение прожиточного минимума, который повлечет увеличение социальных выплат. Подробнее, в материале Главреда.

О том, сколько выходных и праздников ждет украинцев в средине зимы, читайте в материале: Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники.

Что меняется с 1 января в Украине

Украинцев ждет повышение размера прожиточного минимума до 2393 гривен. Увеличение размера прожиточного минимума "запустит" рост и других социальных выплат – пенсий, зарплат и пособий.

Минимальная зарплата в Украине 2022

В Государственном бюджете на 2022 год заложено повышении минимальной заработной платы до 6,5 тысяч гривен. Увеличение минималки автоматически повышает размер единого социального взноса и единого налога.

Также минимальная зарплата повлечет за собой рост налога на недвижимость. Так, квадратный метр сверх установленной нормы обойдется в 97,50 гривен. Налогом облагается недвижимость более 60 кв.м для квартиры и 120 кв.м для дома.

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Повышение пенсий в январе 2022

В январе в Украине произойдет перерасчет пенсионных выплат для ликвидаторов и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Повышение пенсий затронет более 40 тыс. человек.

Так для людей с первой группой инвалидности размер минимальной пенсии составит 6 тысяч грн, со второй – 4,8 тысяч грн, с третьей – 3,7 тысяч грн.

Также состоится увеличение пенсионных выплат для женщин до 1962 года рождения. Размер повышения составит 9%.

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Изменения для ФЛП

С 1 января 2022 все ФЛП 2-4 группы должны установить кассовые аппараты в независимости от рода деятельности и уровня дохода. В случае неустановки –нарушителям грозит штраф в размере 100% от проданной продукции. Во второй раз сумма штрафа будет составлять 150% от общей выручки. Отмечается, что во время карантина налоговая обязалась делать послабления предпринимателям без кассовых аппаратов.

Кроме того для ФЛП повышается размер единого налога и единого социального взноса.

  • Для ФЛП 1 группы ЕСВ составит 1430 грн, а единый налог – 248,1 грн или 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022.
  • Для ФЛП 2 группы – ЕСВ- 1430 грн, единый налог – 1300 грн. – 20% от минимальной зарплаты на 1 января 2022.
  • Для ФЛП 3 группы – ЕСВ – 1430 грн, единый налог 5% дохода или 3% дохода и НДС.

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