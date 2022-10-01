С микроволновкой и без: как быстро разморозить мясо

Как разморозить мясо/ скриншот

Размораживать мясо лучше оставив его лежать на тарелке или в раковине, но если вам необходимо ускорить процесс, то можно воспользоваться тремя способами.

В микроволновке

Кусок мяса помещают в емкость с крышкой и ставят в микроволновку на 3 минуты, включая режим размораживания. Затем кусок переворачивают и снова ставят на 3 минуты, а сколько размораживать мясо подобным образом, зависит от размеров куска – примерно от 15 до 30 минут.

Впрочем, автоматическая опция контроля размораживания берет на себя отсчет времени и сама подает сигнал о том, что продукт пора перевернуть.

В мультиварке

Для этого нужно установить режим "пар" и выложить продукт в пароварку на 8-10 минут.

Две кастрюли

Для того, чтобы быстро разморозить ледяной стейк, нужно в одну кастрюлю положить мясо, а на нее сверху поставить вторую кастрюлю. В верхнюю кастрюлю (та, что без мяса) налейте теплой воды. Через 5-10 минут мясо заметно оттает.

Все дело в том, что металл хорошо проводит тепло. А вторая кастрюля, утяжеленная водой, еще и увеличивает площадь соприкосновения мяса с теплой металлической поверхностью, что в итоге ускоряет процесс.

Чем больше ширина мяса, тем дольше потребуется времени для разморозки. Но, как рассказывают повара, испробовавшие этот лайфхак, для разморозки стейка шириной в 1 см потребуется 5-7 минут.

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