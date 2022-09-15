Шах и мат, вегетарианцы: почему нельзя полностью отказываться от мяса

Почему нельзя полностью отказываться от мяса / pixabay.com

Споры о том, нужно ли нашему организму мясо, никогда не утихнут. Сейчас все больше людей переходят на исключительно растительную пищу, но именно мясо обладает рядом полезных свойств.

Почему нужно есть мясо?

В любом мясе самое главное – огромное количество животного белка. Он состоит из аминокислот, часть из которых незаменима для нашего организма.

В зависимости от вида мяса, способа приготовления и даже возраста животного сильно различаются и его свойства. Основные типы мяса: красное, белое и обработанное (копченое, сушеное и т.д.).

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Красное мясо содержит много железа, за счет чего имеет такой цвет. К нему относится говядина, оленина, свинина, баранина, конина. Белое мясо более диетическое, и отлично усваивается, но и железа в нем немного. В основном это мясо птицы – курица, гусятина, индюшатина.

Помимо ценного белка, любое мясо богато витаминами группы В, которые необходимы для гармоничной работы всех систем организма. Участвуют в формировании кровяных клеток, в обменных процессах, в работе головного мозга.

Немало в мясе и цинка, селена. Они поддерживают иммунную систему, обладают антиоксидантным эффектом. Селена больше всего в мясе птиц.

Миф: мясо способствует развитию онкологических заболеваний и проблем с сердцем

В масштабном исследовании, опубликованном в 2010 году, авторы объединили данные 20 научных работ, в которых приняли участие более 1 млн человек. В итоге связь между потреблением необработанного мяса и сердечными заболеваниями или диабетом не обнаружили.

Ещё одно крупное исследование, проведённое в Европе, в котором приняли участие 448 568 человек, также не выявило связи между необработанным красным мясом и заболеваниями.

Какое мясо самое полезное?

Рейтинг полезности мяса довольно относительный, но диетолог Ирина Раецкая поставила на первое место крольчатину. В этом мясе рекордное количество белка, и, самое главное, мясо кролика усваивается на 90 процентов, в отличие от других видов мяса. Оно совсем нежирное – всего до 9 % жира. Важно и то, что это мясо практически никогда не вызывает аллергии, поэтому врачи его всегда рекомендуют аллергикам.

Второе место занимает мясо птицы, в частности, курятина. Курица легко усваивается, поэтому ее рекомендуют тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этом мясе низкое содержание холестерина и жиров. Самая диетическая часть – куриная грудка, а куриная шкурка – самая жирная часть тушки, поэтому многие люди при готовке ее просто удаляют.

В чем опасность мяса?

Очень неоднозначно обработанное мясо и продукты из него – сосиски, колбасы, и другие деликатесы. Такая обработка максимально раскрывает вкус мяса, делает его ярким и очень "привязчивым" за счет обилия соли, специй и иных добавок.

В небольшом количестве такой продукт не повредит, но при выборе обработанного мяса нужно быть максимально осторожным. Именно во вкусовых добавках кроется возможная опасность.

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