Шах и мат, вегетарианцы: почему нельзя полностью отказываться от мяса

Мы расскажем, какое мясо самое полезное и почему его употребление важно для здоровья.
Споры о том, нужно ли нашему организму мясо, никогда не утихнут. Сейчас все больше людей переходят на исключительно растительную пищу, но именно мясо обладает рядом полезных свойств.
Почему нужно есть мясо?
В любом мясе самое главное – огромное количество животного белка. Он состоит из аминокислот, часть из которых незаменима для нашего организма.
В зависимости от вида мяса, способа приготовления и даже возраста животного сильно различаются и его свойства. Основные типы мяса: красное, белое и обработанное (копченое, сушеное и т.д.).
Красное мясо содержит много железа, за счет чего имеет такой цвет. К нему относится говядина, оленина, свинина, баранина, конина. Белое мясо более диетическое, и отлично усваивается, но и железа в нем немного. В основном это мясо птицы – курица, гусятина, индюшатина.
Помимо ценного белка, любое мясо богато витаминами группы В, которые необходимы для гармоничной работы всех систем организма. Участвуют в формировании кровяных клеток, в обменных процессах, в работе головного мозга.
Немало в мясе и цинка, селена. Они поддерживают иммунную систему, обладают антиоксидантным эффектом. Селена больше всего в мясе птиц.
Миф: мясо способствует развитию онкологических заболеваний и проблем с сердцем
В масштабном исследовании, опубликованном в 2010 году, авторы объединили данные 20 научных работ, в которых приняли участие более 1 млн человек. В итоге связь между потреблением необработанного мяса и сердечными заболеваниями или диабетом не обнаружили.
Ещё одно крупное исследование, проведённое в Европе, в котором приняли участие 448 568 человек, также не выявило связи между необработанным красным мясом и заболеваниями.
Какое мясо самое полезное?
Рейтинг полезности мяса довольно относительный, но диетолог Ирина Раецкая поставила на первое место крольчатину. В этом мясе рекордное количество белка, и, самое главное, мясо кролика усваивается на 90 процентов, в отличие от других видов мяса. Оно совсем нежирное – всего до 9 % жира. Важно и то, что это мясо практически никогда не вызывает аллергии, поэтому врачи его всегда рекомендуют аллергикам.
Второе место занимает мясо птицы, в частности, курятина. Курица легко усваивается, поэтому ее рекомендуют тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этом мясе низкое содержание холестерина и жиров. Самая диетическая часть – куриная грудка, а куриная шкурка – самая жирная часть тушки, поэтому многие люди при готовке ее просто удаляют.
В чем опасность мяса?
Очень неоднозначно обработанное мясо и продукты из него – сосиски, колбасы, и другие деликатесы. Такая обработка максимально раскрывает вкус мяса, делает его ярким и очень "привязчивым" за счет обилия соли, специй и иных добавок.
В небольшом количестве такой продукт не повредит, но при выборе обработанного мяса нужно быть максимально осторожным. Именно во вкусовых добавках кроется возможная опасность.
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