С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

Владельцы кошек не раз наблюдали, как их любимцы тащили еду со стола или своей мыски. Такое поведение животных можно объяснить и не стоит их ругать за "воровство".
Миска не по размеру
Дело в том, что усы кошек довольно чувствительные. Если они будут касаться бортиков мыски, то животному это будет неприятно. Из-за этого кошка будет доставать свои лакомства и будет кушать уже в другом месте.
Кошки любят кушать в одиночестве
Если у вас несколько питомцев, то для них обязательно нужно отдельные тары для еды. Котов лучше кормить в разных частях кухни или комнаты, чтобы им было комфортно, они не соперничали за еду.
Не влазит в рот
Если кусок мяса большой, то кот не сможет его съесть из миски. Куда удобнее будет достать и разделить его на несколько кусочков при помощи лап и зубов, чтобы прием пищи был более комфортным.
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