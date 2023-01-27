С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

Поведение кошек можно объяснить и избежать этого в дальнейшем.

Кошка / pixabay.com

Владельцы кошек не раз наблюдали, как их любимцы тащили еду со стола или своей мыски. Такое поведение животных можно объяснить и не стоит их ругать за "воровство".

Миска не по размеру

Дело в том, что усы кошек довольно чувствительные. Если они будут касаться бортиков мыски, то животному это будет неприятно. Из-за этого кошка будет доставать свои лакомства и будет кушать уже в другом месте.

Кошки любят кушать в одиночестве

Если у вас несколько питомцев, то для них обязательно нужно отдельные тары для еды. Котов лучше кормить в разных частях кухни или комнаты, чтобы им было комфортно, они не соперничали за еду.

Не влазит в рот

Если кусок мяса большой, то кот не сможет его съесть из миски. Куда удобнее будет достать и разделить его на несколько кусочков при помощи лап и зубов, чтобы прием пищи был более комфортным.

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