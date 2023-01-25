Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

Хозяин может избежать недовольной мордочки своего питомца, придерживаясь определенных правил.

Кошки / pixabay.com

Кошки - животные с непростым характером, которы могут обижаться на хозяина почти без причины. Но это только на первый взгляд.

Хозяин может избежать недовольной мордочки своего питомца, придерживаясь определенных правил.

Причина обиды есть всегда

Кошки могут закатать обиду на человека даже из-за заслуженного наказания При этом породистые питомцы зачастую имеют более сложный характер, чем их беспородные и нечистокровные собратья.

Кроме обиды, породистые кошки способны даже мстить хозяину. Есть несколько основных причин для кошачьих обид.

Недостаток внимания. Длительное одиночество может обернуться стрессом для кошки. Особенно питомцев задевают ситуации, когда хозяин находится дома, но полностью игнорирует их.

Длительное одиночество может обернуться стрессом для кошки. Особенно питомцев задевают ситуации, когда хозяин находится дома, но полностью игнорирует их. Шум и грубость. Кошкам не нравятся громкие звуки. Это может привести не только к обиде, но и даже к депрессии. Животное будет всячески избегать хозяина, прячась в доме или вовсе убежать на улицу.

Кошкам не нравятся громкие звуки. Это может привести не только к обиде, но и даже к депрессии. Животное будет всячески избегать хозяина, прячась в доме или вовсе убежать на улицу. Бить котов нельзя. Если вы будете бить, толкать или пинать своего кота, то не удивляйтесь, что спустя какое-то время он перестанет к вам ластиться и мурлыкать. Порой даже неаккуратное перемещение с места на место может обидеть животное.

Что делать, если кот обиделся

Прежде всего не нужно торопиться наладить контакт с животным. Ему необходимо дать время, чтобы успокоится. Спустя час уже можно "просить прощения" у любимца. Для этого вам нужно погладить его, но делать это нужно без резких движений.

Наладить отношение с кошкой можно и при помощи игры, но общаться с ним нужно нежно и ни в коем случае нельзя повышать голос.

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