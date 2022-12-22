С Днем ангела Анны: красивые поздравления и открытки

День святой Анны христиане отмечают ежегодно 22 декабря. В Украине с давних времен этот праздник считали одним из самых важных.

С Днем ангела Анны / соцсети

Женщины по имени Анна 22 февраля отмечают свой день ангела. Считается, что именно в этот день была зачата Пресвятая Богородица.

Мы собрали красивые поздравления и картинки, которые порадуют ваших бабушек, мам, сестер и знакомых по имени Анна.

Поздравления и открытки с днем Анны

Девушка Анна — подобна розе:

Волшебна, женственна, умна.

Желаем ей не видать морозов

И любовь ощутить сполна.

Пусть постоянно ласкает ветер

Тебя воздухом света и весны,

И дорога постоянно твоя сияет,

И волшебны будут твои сны.

Пускай солнце лучами озаряет

Тебя любовью доброты,

Пусть смех тебя ласкает,

Пускай воплощаются мечты.

С Днем ангела Анны / соцсети

***

С именинами, Анюта, поздравляю,

Быть счастливой тебе я желаю.

Много благ желаю разных

В праздник светлый и прекрасный.

Успешен будет пусть твой путь,

Чтоб горы ты могла свернуть,

Достичь мечты своей заветной

И любви добиться ответной

***

Дорогая Анна! Поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы твоя жизнь была увлекательным путешествием, в котором есть место только радости и счастью. Пусть мечты превращаются в реальность. С Днем Ангела!

***

Анюта, девочка, звезда,

С праздником, дорогая, тебя.

Пусть ангел тебя защищает,

От бед, проблем и печали.

Пусть в жизни у тебя получится

Всегда и всё на все сто.

Пусть солнышко улыбается,

Глядя в твое окно.

***

Пусть для нежной светлой Анны

Солнце сияет неустанно.

Со звездочкой они похожи,

Солнце дарит свет и Анна тоже.

Пускай счастьем Анюту греет,

Пускай девчонка не болеет,

Пусть пути перед ней

Полосою горят белой.

***

Именины у Анюты,

В августе случились,

Значит пришло время,

Как следует веселиться.

Пожелаем хором Анечке успеха,

Не знать бед на пути к победам.

Пусть горит звезда везения,

И чудесным будет настроение.

С Днем ангела Анны / скриншот

***

Анна, будь успешной ты,

Пускай в сердце благоухают цветы,

В отражении себя ты любишь,

И дорогих людей приголубишь.

Не плачешь и не жалеешь,

С каждым мигом молодеешь,

Губки бантиком получились,

Мужчины вокруг в тебя влюбились.

Глаза горели чтоб огнем,

Светилась счастьем каждым днем,

И не знали чтоб проблем,

Чтоб много в жизни замечательных было тем.

Открытка со стихом порадует Анну в День ангела 7 августа

***

Пускай всё получится, как желается,

Даже проще, чем в книге скажется.

Всё пустое пусть забудется,

А чудесное пусть останется.

Для тебя, Анюта милая,

Звезды пусть сияют игривые.

Каждый день будет смехом наполнен,

Люди рядом — только щедрые, милые.

***

Горят глаза у Анюты,

В праздник светлый и большой.

День ангела у Анечки,

Стучится в дверь ногой.

Откроем торжеству все окна,

Наполним бокалы игристым,

И выпьем, чтоб все было хорошо,

У Анечки нашей лучистой.

***

З Днем Ангела Анны / соцсети

С Днем ангела, Анюта,

В жизни всё пускай получается круто:

Дом, карьера и семья —

Всем на зависть судьба твоя!

Пусть лестница карьеры только вверх стремится,

Что задумаешь — в реальность воплотится,

А каждый в жизни миг пришедший

Будет успешнее прошедшего!

***

Анюта, милая, родная,

Всего прекрасного тебе желаю.

Пусть святая тебя оберегает,

И с неба только счастье посылает.

Пусть не будет слез и горя,

Пусть горят глаза всегда,

Пусть уходят прочь все грезы,

Печали исчезнут на века.

***

С именинами тебя, Анюта,

Пускай получается у тебе все,

И судьба пусть каждую секунду

Только веселье и успех несет!

Будь чудесна постоянно, румяна,

На сердце радость пускай живет!

Пусть с поднебесной святая Анна

Тебя от проблем и бед защитит!

Что подарить Анне на именины

Фигурка Ангела. Фарфоровая, глиняная или изготовленная из ткани фигурка ангела станет для именинницы талисманом. Можно заказать ангелочка, который будет похожим на ту, кому предназначается этот подарок.

З Днем Ангела Анны / соцсети

Кулон с именем. Кулон с именем станет любимым аксессуаром для именинницы. Такой кулон можно носить, как подвеску на шее или браслете.

Ежедневник. Ежедневник станет недорогим, нужным и символическим подарком к празднику. Имениннице будет приятно получить в качестве презента ежедневник с ее именем и пожеланием внутри.

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