Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь год

22 декабря церковь почитает память святой Анны. Эта святая считается покровительницей женщин, материнства и детей.
Женщины обязательно ходили в церковь и просили святую о защите детей. Женщины, которые мечтают стать матерью просят святую Анну выносить и родить здорового малыша.
Обязательно нужно было приготовить кашу со свежим растительным маслом. Добавляли мясо или баранину.
Также в этот день пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.
22 декабря в доме должно быть чисто и убрано. А также подготовиться к генеральной уборке перед новогодними праздниками.
Верили, что 22 декабря очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.
Что нельзя делать 22 декабря
Нельзя 22 декабря беременным женщинам заниматься рукоделием.
Нельзя 22 декабря ссориться, ругаться и совершать неприятные поступки.
Приметы на 22 декабря
Если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет.
Если на луковицах много одежки, то быть зиме холодной.
Если листья с вишни не опали, то зима не скоро наступит.
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