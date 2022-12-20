Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь год

Что нельзя делать 22 декабря в день святой Анны и как не попасть в беду.

Что нельзя делать 22 декабря / goodfon.ru

22 декабря церковь почитает память святой Анны. Эта святая считается покровительницей женщин, материнства и детей.

Женщины обязательно ходили в церковь и просили святую о защите детей. Женщины, которые мечтают стать матерью просят святую Анну выносить и родить здорового малыша.

Обязательно нужно было приготовить кашу со свежим растительным маслом. Добавляли мясо или баранину.

Также в этот день пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

22 декабря в доме должно быть чисто и убрано. А также подготовиться к генеральной уборке перед новогодними праздниками.

Верили, что 22 декабря очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Что нельзя делать 22 декабря

Нельзя 22 декабря беременным женщинам заниматься рукоделием.

Нельзя 22 декабря ссориться, ругаться и совершать неприятные поступки.

Приметы на 22 декабря

Если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет.

Если на луковицах много одежки, то быть зиме холодной.

Если листья с вишни не опали, то зима не скоро наступит.

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