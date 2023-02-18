Гороскоп на март 2023: что ждет Раков в работе, любви и финансах

В марте произойдет важное событие - Плутон перейдет в восьмой дом гороскопа. Астролог рассказала, как это отразится на Раках.

Первые дни марта принесут Ракам хорошие новости, говорит гороскоп 2023 / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первые дни марта принесут Ракам хорошие новости. Вы получите то, чего вы хотели. Желание исполнится. Раков ждет хороший бонус, клиент, заказ, премия. Возможно на работе вы получите новую должность, повышение. В романтических отношениях изменится статус, состоится помолвка, брак, рождение ребенка.

3 марта Меркурий входит в сектор, который отвечает за наши желания. Раков ждет путешествие, возможно даже за границу, новости издалека, переезд.

видео дня

Полнолуние 7 марта может принести Ракам поездку недалеко и ненадолго. Если какой-то процесс длился полгода, то закончится в первый месяц весны. Можно покупать технику.

8 марта Сатурн переходит в девятый дом гороскопа. В течение последних лет планета находилась в секторе финансов и замораживала вклады, инвестиции, раздел имущества, общие деньги. В течение ближайших трех лет романтические отношения будут минимальными. Возможно расставание на три года - до февраля 2026-го. Раки будут отправляться в плановые поездки по работе, не исключена работа с иностранными компаниями. Все задачи нужно выполнять в срок, будет большая нагрузка.

У Раков Сатурн символизирует брак. Раки могут встретить серьезного человека, иностранца, состоится знакомство с кем-то, кто живет за границей. Судебные дела будут длиться долго.

17 марта у Раков может исполниться желание, но нужно точно знать, чего вы хотите, и четко это представлять.

20 марта ждите новостей о карьере, работе, профессии, начальстве.

Новолуние 21 марта даст Ракам уверенность в себе, а 31 марта наступит удачное время в сфере профессии, карьеры, работы.

24 марта состоится важное событие. Плутон переходит из седьмого в восьмой дом гороскопа. В течение пятнадцати лет у Раков могли быть сложные рабочие отношения или тяжелые отношения с партнером. С 24 марта по 12 июня будет переходный период, который покажет вам, как ситуация будет развиваться далее. Плутон в восьмом доме гороскопа будет трансформировать финансы, общие деньги. Плутон все увеличивает, дает наследство.

"Плутон умеет давить, давать сложных партнеров или не давать их вообще, у вас мог быть неудачный брак. Но теперь это останется в прошлом навсегда, может абсолютно трансформироваться круг общения, вы будете притягивать других людей в свою жизнь", - рассказала специалист.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно: