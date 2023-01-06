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Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавки

6 января 2023, 16:48
Соблюдение важных правил во время жарки картофеля поможет приготовить невероятно вкусное блюдо.
жареный картофель
Как правильно жарить картошку / pixabay

Жареная картошка не такая уж и полезная, но такая вкусная. Если её правильно приготовить, то все будут засыпать комплиментами хозяйку и расхваливать её блюдо. Казалось бы, жареная картошка - такое простое блюдо, которое приготовит даже школьник.

Однако, оказывается, все не так просто. Это "простое блюдо" очень легко испортить. Может, вкус будет приятным, но вот сам вид может стать совсем не очень, если допустить некоторые ошибки.

Мы собрали самые важные правила, соблюдение которых сделает блюдо незабываемым.

Сорт картофеля для жарки

В первую очередь вам необходимо обратить внимание на сорт картофеля, ведь неправильно подобранный сорт может превратить блюдо в кашу. Отличным вариантом станет картофель с красной или желтой кожурой. Белые сорта точно не подойдут для жарки, ведь они слишком мягкие. Лучше отказаться от сортов с большим содержанием крахмала, чтобы кусочки не слипались.

Чтобы избавиться от лишнего крахмала, вы так же можете замочить картофель в холодной воде - на 30-50 минут.

жареный картофель
Как правильно жарить картошку / pixabay

Как правильно жарить картофель

Вам нужно нарезать картофель одинаковыми кусочками. Совсем не имеет значения, будут они круглые или длинные, главное, чтобы они были одного размера.

Перед тем, как класть картошку на раскаленную сковородку, кусочки нужно просушить, ведь при попадании воды на сковородку масло начнет "стрелять" во все стороны. Если вы хотите, чтобы жареный картофель был хорошо приготовлен и не превратился в тушеный, то обязательно предварительно хорошо расколите сковородку и масло.

Кусочки картофеля стоит выкладывать на сковородку лишь одним слоем, чтобы они хорошо подрумянились, появилась корочка. Так будет удобно переворачивать их. Однако сразу помешивать картошку не нужно, лучше это сделать через 4 минуты после того, как вы положили их на сковородку.

Не спешите бросать соль. Лучше это сделать за несколько минут до приготовления. Иначе картофель выделит влагу и слипнется.

Также можно добавить к картошке лук, грибы, специи. Однако это все нужно делать по вкусу и добавлять примерно за 5-7 минут до готовности.

Ранее Главред рассказывал, как и когда солить картофель во время разного способа приготовления.

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