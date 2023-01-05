Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдо

Разное приготовление картофеля требует разных подходов. Если во время одного блюда солить можно в самом начале, то во время другого – лишь после приготовления.

Как и когда солить картофель / pixabay

В каждом доме время от времени хозяйки варят, жарят или запекают картофель. Казалось бы, обычное картофельное пюре варить очень просто. Но даже тут могут возникнуть маленькие нюансы, которые испортят вкус картошки.

Есть хозяйки, которые не знают, когда правильно солить картофель, чтобы он правильно приготовился и был вкусным. Тут все зависит от того, какой способ приготовления вы выбрали.

Картофель пюре

Считается, что нельзя солить холодную воду, ведь тогда соль плохо растворится. Добавлять соль необходимо в момент закипания воды или через 5-10 минут после этого. Обратите внимание на то, сколько именно соли вы хотите добавить, ведь вы уже не сможете исправить блюдо, если пересолите его. Лучше изначально дать меньше соли и добавить её при вливании теплого молока.

Картофель в мундирах

Ни для кого не секрет, что такой картофель чаще всего готовят для того, чтобы потом добавить в салат. В таком случае можно вовсе не солить воду. Но если вы будете сразу кушать картофель в мундирах, то солить необходимо в момент закипания.

Тушеный картофель

Такое блюдо чаще всего готовится с мясом, овощами или даже грибами. Если вы добавили соус, то он также придаст вкуса вашему блюду. Некоторые хозяйки не добавляют соль во время приготовления, ведь она может сделать картофель мягче, из-за чего кусочки просто будут разваливаться. В таком случае соль можно добавлять за 5-10 минут до окончания приготовления или уже в тарелке.

Жареный картофель

Этот картофель полезным точно не назовешь, но иногда так хочется скушать именно жареной картошечки. Если вы хотите, чтобы кусочки были румяными и хрустящими, то лучше солить за 5-7 минут до готовности. Если вы готовите картофель фри, то солить его нужно прямо в тарелке.

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