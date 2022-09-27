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Рожденные в год Тигра: какой у них характер и можно ли приручить свободолюбивых лидеров

27 сентября 2022, 03:05

Рожденные в год Тигра не будут терпеть, если ими будут командовать. Но под влиянием сильных чувств они могут стать нежными котятами.

год тигра
Характеристика рожденных в год Тигра / ua.depositphotos.com

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигры любят рисковать. Они стремительны в принятии своих решений, дерзкие и обожают соперничать. Представители этого знака гордые, импульсивные и непредсказуемы.

Жизнь с Тигром не принесет спокойствия, но будет невероятно интересной, полной взлетов и падений. Но если вы захотите приручить Тигра, то можете сразу отказаться от этой идеи, ведь они свободолюбивы и точно не будут поддавать дрессировке.

Мужчины-Тигры

Эти мужчины имеют невероятно упорный и целеустремленный характер. Они могут добиться успеха во всем, о чем только задумаются. Тигры - храбрые воины с душой романтика. Женщины не в силах устоять перед их обаянием, ведь они всегда выслушают и окажут поддержку. Мужчины-Тигры способны сделать все, чтобы их семья ни в чем не нуждалась.

Женщины-Тигры

Эти дамы решительны и свободолюбивы. Они не привыкли чувствовать, что кто-то ими руководит. Такие женщины неукротимы и не будут подчиняться даже своему партнеру. Союз может быть гармоничным лишь в том случае, если человек рядом с ними будет таким же по силе духа, как и Тигрица. И тут речь идет не только о любимом, но и о друге, партнере по бизнесу. Несмотря на то, что у таких женщин сильный характер, они невероятно творческие и обладают отличной фантазией.

Новый год 2022 - год Тигра
Характеристика рожденных в год Тигра / ua.depositphotos.com

Характер по стихиям

Черный водяной Тигр

Представители этого знака имеют отличные актерские способности. Они загадочны даже для тех, кто их знает давно. Такие Тигры смогут рассмотреть разные ситуации с разных углов, даже если он не совсем выгодный. Эти люди сохраняют внешнее спокойствия даже в неприятных ситуациях. Однако они сложны в понимании и не всегда могут найти все необходимое в одном партнере.

Зеленый деревянный Тигр

Эти люди лучше другие способны проявлять свои чувства. С ними очень легко найти общий язык и действительно сблизиться. Деревянные Тигры имеют отличное чувство юмора, развитый интеллект. Они постоянно усовершенствуются и развиваются внутренне. Представители этого знака романтичны, но при этом любят развлечения.

Желтый земляной Тигр

Эти Тигры любят роскошь и славу. Они уравновешены и добиваются невероятного успеха в карьере. Представители этого знака имеют разные интересы и могут заниматься многими делами. Но это не всегда идет им на пользу, ведь они рассеивают свое внимание. Земляные Тигры на фоне всей этой загруженности забывают уделить должное внимание своему партнеру. При этом они не любят чувствовать, когда на них давят или проверяют.

Белый металлический Тигр

Эти Тигры необычайно настойчивы и расчетливы. В общении и в работе они не склонны к компромиссам. Они могут стать отличным лидерами и руководителями. Однако такие Тигры нуждаются в советах и эмоциональной поддержке. Возможно, все из-за того, что они скрывают свои истинные чувства. Это кстати мешает им найти любовь.

Красный огненный Тигр

Самые настоящие оптимисты, энергичны и творческие. Эти Тигры невероятно амбициозны и берутся за новые дела с энтузиазмом. Они любят быть в центре внимания и пытаются идеализировать мир. У них огромный круг общения, что и не дает ему найти хороших друзей. Эти Тигры попадаются на разные авантюры и не учатся на своих же ошибках.

Тигр Путин
Характеристика рожденных в год Тигра / Фото twitter.com/mnzoo/status

Тигры в дружбе

В целом Тигры отличные компаньоны. Они общительные, дружелюбные и веселые. В их доме всегда рады гостям. Тигры невероятно доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь. Они окажут поддержку тем, кто в ней нуждается и будут это делать по мере возможностей. При этом Тигры по своей натуре эгоистичны.

Тигры в карьере

Тигры не просто ненавидят проигрывать или когда что-то идет не по их плану. Они стремятся стать руководителями или одержать победу. При чем добиваются этого любыми путями и способами. Тигры любят конкуренцию, это придает им силы. Но они также переменчивы и склонны часто переключать внимание на новые задачи и дела.

Тигры в любви и браке

Мужчина-Тигр невероятно гордый и не будет выбирать любовь, если на другой чаше весов будет стоять карьера и успех. Он не терпит возражений и скандалов в семье, для него на первом месте будет мир и согласие. Иногда этот мужчина может бросить все и побежать к любимой, но лишь в том случае, если его действительно поглотили чувства.

Они стратеги и планируют не только свою карьеру, но и всю жизнь. Тигры по своей натуре властные и требовательные. Однако в отношениях он может напоминать котенка. Все же счастливым будет брак с более покладистой женщиной - Лошадь или Собака. С супругой-Петухом, Змеей, Кроликом или Свиньей они смогут начать общее дело. А вот с Козой или Быком брак будет невероятно сложным.

Женщина-Тигр необычайно привлекательна и сексуальна. Она имеет яркий и неповторимый темперамент. Тигрица хоть и имеет уверенный, бескомпромиссный и амбициозный вид, но она романтична и даже может быть излишне драматичной.

Такая женщина преданна семье и никогда не будет сомневаться в выборе между отношениями и карьерой. На первом месте у нее всегда будут муж и дети. Даже самые сильные чувства не уберегут брак от разрыва, если её возлюбленный не будет дотягивать до идеала.

Ранее Главред рассказывал о том, какой характер у рожденных в год Быка, в какой сфере деятельности им повезет и на какие знаки обратить внимание для создания крепкой семьи.

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