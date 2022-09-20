Рожденные в год Быка: какие они в отношениях и как добиться успеха

Год Быка- характер, личная жизнь и карьера / ua.depositphotos.com

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бык - символ терпения, лидерства и трудолюбия. Рожденные в этот год люди пекутся о благе своих близких. Они гениальны и добиваются своих целей.

Быки упрямы и слишком консервативны, они не смогут признать чей-то авторитет, кроме своего. Однако они также не склонны к импульсивному выбору, они медлительны в принятии решений и основательно подходят к любому делу.

Люди, которые были рождены в этот год, могут легко освоить новую специальность. Они будут делать все для строительства собственного дома и путешествий.

Мужчины-Быки

Рожденные в этот год мужчины невероятно упрямы. При этом они знают себе цену и являются надежными партнерами, которые станут главными добытчикам.

Мужчинам-Быкам многое по плечу. Они предпочитают доказывать свои чувства конкретными поступками и финансовым обеспечением, а вот много говорить красивых слов они не будут. Эти мужчины также пытаются избежать споров, но если все же такое случается, то они действуют обосновываясь на логические доводы.

Женщины-Быки

Рожденные в этот год женщины сдержанные и консервативны. Они не будут долго кокетничать, а отдадут предпочтение серьезным отношениям. Женщины-Быки не хотят мимолетных романов.

Они направляют всю свою энергию на семье - воспитание детей, заботу о любимом, хозяйство. В трудный момент женщина-Бык будет делать все, чтобы обеспечить свою семью. Благодаря своему трудолюбию такие люди добиваются больших высот.

Год Быка- характер, личная жизнь и карьера / ua.depositphotos.com

Характер по стихиям

Черный (синий) водяной Бык

Представители этого знака нежные и заботливые по отношению к своим любимым. Они будут окружать жизнь своих близких комфортом, но говорить о любви не будут. Эти люди являются возвышенными романтиками и надежными защитниками своей семьи.

Зеленый деревянный Бык

Этот знак сдержанный в проявлении своих чувств и эмоций. Рожденные под этим знаком стремятся занять влиятельное положение в обществе. Они не любят экстрим и импульсивность. Такие Быки не будут поддаваться манипуляции и будут долго колебаться перед принятием решений. Им необходимо поддержка близких в важных жизненных ситуациях.

Желтый земляной Бык

Представители этого знака трудолюбивы, великодушны и оптимистичны. Они легко добиваются высокого социального статуса. Такие Быки обладают отличной физической выносливостью. Они помнят о своих обязательствах и всегда выполняют то, что обещают.

Белый металлический Бык

Эти Быки более свободны и открыты в своих чувствах и любви. Они прагматичны и готовы к умеренным экспериментам. Представители этого знака приспосабливаются к новым условиям. Они имеют сильный характер, что помогает им преодолеть любые трудности в жизни.

Красный огненный Бык

Представители этого знака являются самыми страстными. Они чересчур прямолинейны в своих чувствах и одновременно категоричны. Эти Быки прирожденные лидеры, но дома могут вести себя как диктаторы. Они хорошо обеспечивают семью, но требуют соблюдения правил и порядка.

Год Быка- характер, личная жизнь и карьера / ua.depositphotos.com

Быки в дружбе

У Быка нет много друзей. Они не любят частые шумные посиделки. Для них на первом месте семья, но Быки всегда придут на помощь к своим близким друзьям. Они умеют хранить тайны и ничего не требуют взамен за свою поддержку или помощь.

Быки в карьере

Рожденные в год Быка люди имеют высокую работоспособность. Они добиваются высот в карьере и становятся мудрыми руководителями. Но при этом не стоит ждать поблажек от таких руководителей, они хотят хорошего результата и отдачи. Представители этого знака любят природу и сельское хозяйство. Эта сфера может стать их увлечениями.

Быки в любви и браке

Мужчины-Быки заботливы и надежны. Они стремятся к материальному благополучию и спокойствию дома. Они будут доказывать своим избранницам, что они самые надежные и состоятельны. Такие мужчины ценят в женщинах незаурядность, красоту и уверенность. Они нуждаются в заботе и хотят создать крепкую семью.

Лучшей спутницей для такого мужчины станут представительницы таких знаков, как Петух, Змея, Лошадь и Бык.

Женщины-Быки заботливые хранительницы домашнего очага. Они создают крепкую семью и могут стать невероятными матерями. Такие женщины не любят шумные сборища и предпочитают рационально использовать свое время. Женщины-Быки скромные и избирательны в общении. Они стремятся испытать любовь и не размениваются на брак по расчету.

Лучший брак для них будет с Кроликом, Свиньей, Козой, Петухом, Змеей и Быком. А вот отношения с Тигром или Собакой могут принести трудности.

Ранее Главред рассказывал о том, какой характер у рожденных в год Крысы, в какой сфере деятельности им повезет и на какие знаки обратить внимание для создания крепкой семьи.

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