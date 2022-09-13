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Рожденные в год Крысы: какой характер, кто станет лучшей парой и в какой сфере сулит удача

13 сентября 2022, 04:05

Рожденные в год Крысы люди невероятно целеустремленные и трудолюбивы, они стараются добиваться успеха в карьере.

год Крысы
Год Крысы - характер, личная жизнь и карьера / из открытых источников

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крыса - это символ хитрости, высокой адаптации, а также яркости и таланта. Рожденные в этот год люди наделены необычайной сообразительность, шармом, стремлением к успеху и материальному благополучию.

Крысы обладают природным магнетизмом, они очень общительны и очаровательны. Однако они также могут быть нервными, беспокойными без повода и даже жадными.

Видео дня

Люди, которые были рождены в этот год, обладают ярко выраженной харизмой, они очень умны и настойчивы. Но благодаря своей хитрости они могут быть манипулятивными и циничными, что делает их в какой-то степени ненадежными. Крысы долго помнят обиды и даже могут мстить. Их месть может быть безжалостной.

Мужчины-Крысы

Они обладают большим терпением и целеустремленностью. Такие мужчины переносят стойко все неприятности и не жалуются на свою судьбу. Даже близкие люди не всегда могут догадаться, что в их жизни что-то произошло неприятное.

Мужчины-Крысы могут предчувствовать какие-то неприятности и будут действовать на упреждение. Они консервативны и не переносят нравоучений. Если они злятся, то будут действовать неумолимо и решительно. Представители этого знака могут найти выход из любой ситуации.

На самом деле мужчины-Крысы отличные семьянины, друзья и любовники. Их внутренний мир полон противоречий.

крыса,новый год
Год Крысы - характер, личная жизнь и карьера / УНИАН

Женщины-Крысы

Такие женщины могут притягивать мужчин так, будто в них встроен магнит. Они полны шарма, женственности и кокетства. Однако даже среди таких характеристик найдутся и те, которые считаются более мужскими - независимость, решительность, отсутствие страха перед сложным препятствием или выбором.

Женщины-Крысы непостоянны, их настроение может поменяться в любой момент. Они также являются хорошими матерями, хозяйками и супругами. Нередко такие женщины выходят замуж довольно рано.

Характер по стихиям

Черная (синяя) водяная Крыса

Представители этого знака самые романтичные. Они всегда следуют своим желаниям, но бывают эмоциональными. Влюбленная Крыса не имеет запретов и может угадывать желания партнера. Люди такого знака честолюбивы в вопросах карьеры. Они наиболее сдержанные из всех представителей этого знака и могут контролировать чувства даже в сложных ситуациях.

Зеленая деревянная Крыса

Представители этого знака невероятно верные в отношениях. Они практичны и рассудительны. Также такие люди склонны к романтике, невероятно щедрые и отличные верные друзья.

Желтая земляная Крыса

Такие люди осторожны и менее амбициозны. Они трудолюбивы, но приоритет отдают семье и заботам о близких людях. Представители этого знака позитивны и любят свою жизнь.

крыса
Год Крысы - характер, личная жизнь и карьера / УНИАН

Белая металлическая Крыса

Эти люди невероятно амбициозны и даже самолюбивы. Они стремятся к богатству и глобальным делам. Такие люди карьеристы, которые постоянно много работают. Их трудно понять до конца и часто приходиться угадывать их следующих шаг.

Красная огненная Крыса

Представители этого знака являются самыми непредсказуемыми, страстными и активными во всех сферах жизни. С помощью интуиции они добиваются успеха в бизнесе, но умеют также отлично манипулировать. Они невероятные собеседники, обладающие превосходным чувством юмора.

Крысы в дружбе

Люди, рожденные в год Крысы, отличные друзья. Они придут на помощь в любую минуту и окажут свою поддержку. Крысы интуитивно могут почувствовать, когда их близкий человек нуждается в помощи.

Однако бывает и такое, что они могут позавидовать карьерному росту друга или другим его успехам. Это может даже стать причиной их отстранения от общения с этим человеком.

Крысы в карьере

Рожденные в этот год люди неимоверно трудолюбивы и ответственны, что позволяет им достигать высоких результатов и должностей. Они часто достигают высот в таких сферах, как:

  • политика,
  • юриспруденция,
  • предпринимательство,
  • кино,
  • наука.

Они способны добиться успеха в любой сфере, ведь наделены целеустремленностью.

Мужчина, женщина
Год Крысы - характер, личная жизнь и карьера / Lisa

Крысы в любви и браке

Мужчины-Крысы стремятся к полному слиянию со своим партнером. Они будут добиваться возлюбленных даже в том случае, если те будут проявлять холод. Их часто считают безвольными и слишком романтичными, но это не так. Мужчины-Крысы могут легко подстроиться под желания любимой, ведь отлично разбираются в тонкостях женской натуры.

Лучшей спутницей для такого мужчины станут представительницы таких знаков, как Собака, Тигр, Петух, Змея и Бык. Годами также может длиться брак с женщиной-Крысой.

Женщины-Крысы утонченные, грациозные и романтичные. Они ищут настоящую любовь, но при этом стремятся к обеспеченной жизни и комфорту. Они любят принимать гостей в своем доме, интуитивно понимают нужды членов своей семьи, а также стремятся к спокойным и ровным партнерским отношениям. Однако они также могут в минуте разрыдаться или взбеситься, если что-то пойдет не так или они будут обижены.

Лучший брак для них будет с Собакой, Тигром, Крысой или Драконом.

Ранее Главред рассказывал о том, как год рождения влияет на судьбу человека и его характер.

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