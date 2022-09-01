Как год рождения влияет на судьбу: характеристика по восточному календарю

Характеристика по восточному календарю / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие люди убеждены, что на характер человека влияет именно воспитание, его окружение, а также события, которые "шлифуют" нас. Конечно, в этом есть правда. Однако в мире существует западная астрология, которая поможет понять себя еще лучше.

По китайскому календарю принято разделять 12 знаков (животных), которые возглавляют каждый год. Один знак может повториться лишь через 12 лет. Как вы уже поняли, речь идет о вопросе: "В год какого животного ты родился?".

Прочитав персональную характеристику многие люди удивляются, ведь действительно находят множество совпадений. При чем удивиться могут даже самые заядлые скептики.

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Стоит помнить, что в китайском календаре Новый год празднуют в середины января до конца февраля. Если вы родились до 22 января, то лучше прочтите информацию о предыдущем знаке, ведь не исключено, что согласно восточной астрологии, вы родились в предыдущем году.

Год Крысы

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Именно это животное является главным в китайском календаре. По своей натуре люди, которые родились в год Крысы, являются лидерами и могут казаться даже слишком самоуверенными и высокомерными. Но на самом деле это всего лишь маска, которая помогает им добиться необходимого. Крысы очень щедрые и невероятно умные. Они могут бояться заявить о своих амбициях и часто держат их при себе.

Характеристика по восточному календарю / ua.depositphotos.com

Год Быка

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Люди, рожденные в год Быка, самые настоящие трудоголики. Они слишком упрямые и упертые, но при этом ответственные и надежные. Именно эти качества помогают Быкам добиться отличных результатов в карьерном росте. Стоит отметить, что эти люди очень терпеливы и внимательны, они всегда придут на помощь и будут делать все, чтобы их семья жила в достатке, счастье и любви. Но в плане чувств, Быки нередко могут быть закрытыми. Даже самые близкие люди не всегда будут знать о том, что их на самом деле тревожит.

Год Тигра

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тигры невероятно храбрые и любят быть в центре внимания. Рожденные в этот год люди обладают невероятной харизмой. Благодаря этому они могут оказаться на руководящих должностях, иногда даже случайно. Несмотря на то, что Тигры очень благородны, они могут быть и эгоистичными. В свою очередь люди, рожденные в этот год, хотят спокойной и размеренной личной жизни, в которой не придется доминировать. Но если это все-таки понадобится, то они сразу покажут, кто в доме хозяин.

Год Кролика (Кота)

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Люди рожденные в год Кролика невероятно сообразительны, но они не будут тратить свой ум на решение бытовых задач. Кролики мыслят по-крупному и ценят мир и спокойствие. Такие люди невероятно сильно боятся конфликтов и способны даже жертвовать своим эго, лишь бы снова воцарило спокойствие в доме. Кролики очень внимательные друзья, партнеры и коллеги. Еще они очень гостеприимны.

Характеристика по восточному календарю / ua.depositphotos.com

Год Дракона

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Драконы по своей натуре очень загадочные, креативные и глубокие. Они способны адаптироваться под разные условия, даже если все изменилось очень быстро. Драконы всегда найдут способ заработать себе на жизнь. Несмотря на то, что они коммуникабельны, они также могут быть несдержанными и слишком упрямыми.

Год Змеи

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Люди, рожденные в год Змеи обладают сумасшедшей энергетикой. Они мудры, утонченные и проницательны. Змеи могут стать верными союзниками и могут объективно смотреть на любые проблемы. Такие люди очень терпеливы, но если их довести до предела, то прощения ждать не стоит. Может, они и будут как-то отвечать на попытки общения, но будут делать это с призрением и недовольством.

Год Лошади

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Рожденные в год Лошади люди очаровательны и невероятно искренние в своих реакциях. Именно их искренность привлекает многих людей и вызывает огромное желание с ними дружить. Однако Лошади иногда любят побыть наедине. Это помогает им прийти к гармонии с самим собой и отвлечься от проблем, которые навалились на их плечи. Лошади не будут терпеть, если заметят, что кто-то хочет лишить их независимости или подчинить.

Год Козы (Овцы)

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

У людей, рожденных в этот год, выработан индивидуальный стиль и безупречный вкус. Они удивляют всех своими изысканными манерами. Козы вообще не являются упрямыми. Они очень ценят собственное спокойствие и готовы отступить от цели, если её достижение потребуется множества сил и нервов. Такие люди отличные семьянины, они будут пытаться сделать все, чтобы в доме был уют и спокойствие.

Характеристика по восточному календарю / ua.depositphotos.com

Год Обезьяны

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Люди, рожденные в этот год невероятно активные, в какой-то степени даже неугомонные. Они любят жить и достигать успеха. Нередко их амбиции даже кажутся нереальными. Однако Обезьяны просто обожают держать других в постоянном движении и напряжении. Они не переносят, если кто-то долго сидит без дела. Такие люди могут считаться многим сложными, ведь если им что-то не нравится, то они особо не будут подбирать слова.

Год Петуха

1945, 1957, 1969, 1981, 2005, 2017

Эти люди по праву могут называться одними из самых практичных, самостоятельных и независимых. Рожденные в год Петуха люди очень сдержанны и целеустремленны. Если они хотят чего-то достичь, то будут продвигаться осторожно, но уверенно. Петухи проявляют свою эффективность в работе, а еще они невероятно пунктуальны. Они ненавидят опаздывать. Таким людям доверяют друзья, ведь они не раз доказывали, что им можно доверять и на них можно положиться.

Год Собаки

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2018

Люди, рожденные в этот год, невероятно дружелюбны. Они справедливы по отношению к другим и никогда не будут проявлять жадность. Собаки - лучшие "жилетки" для слез других и разговоров по душам. Они очень лояльно относятся к недостаткам других, а также просто не могут игнорировать, если кому-то плохо на душе.

Год Свиньи

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Людей, рожденных в этот год, точно нельзя назвать самыми скромными. Они не будут скрывать правду и скажут все, что думают о человеке. Но при этом, они никогда не поскупятся на проявление собственных чувств, если чувствуют влюбленность или любовь. К тому же они невероятно щедрые со своими близкими.

Недавно Главред рассказывал о том, какие подарки подойдут каждому знаку зодиака.

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