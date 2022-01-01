Рост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год

Май 2022 принесет Скорпионам подарки судьбы, говорит гороскоп Таро на год / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Скорпионов на весь 2022 год.

В течение года фокус часто будет на финансах - удастся хорошо заработать. С кем-то из своего окружения придется распрощаться. Самые важные месяцы 2022 года для Скорпионов - это февраль, май и август, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Скорпион - карта Паж пентаклей

Начало бизнеса, работы, зарплата на новом месте. Однако январские деньги будут небольшими.

Скорпионы могут вложить деньги в обучение либо будут разбираться в том, чего они не умеют. Могут понадобиться деньги на детей.

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Таро прогноз на февраль 2022 Скорпион - карта Верховная жрица

В феврале возникнет непонятная ситуация в браке, на работе, в бизнесе. Скорпионам придется обратиться за помощью к специалисту, советует гороскоп Таро. Кто-то может от вас что-то скрывать и затягивать процессы. Проверяйте документы, контракты, договоры.

Таро прогноз на март 2022 Скорпион - карта 5 мечей

В марте Скорпионам придется "повоевать". Представителей знака ждет соперничество. Если вы рассчитываете на поддержку, то надежды не оправдаются. Карта советует Скорпионам полагаться только на себя. В результате у представителей знака что-то уйдет из их жизни, "воскресить" это будет невозможно. Возможно увольнение с работы, разрыв романтических отношений.

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Таро прогноз на апрель 2022 для Скорпионов - карта 5 пентаклей

Переживания по поводу финансов. Нужно будет искать источник дохода.

По итогу, ваши переживания окажутся напрасными. Ситуация наладится.

Таро прогноз на май 2022 для Скорпионов - карта Королева кубков

Это женщина водной стихии - Рак, Рыбы, Скорпион.

"В мае вы почувствуете себя королевой. Если в апреле была какая-то неуверенность, то в мае все наладится. Вы почувствуете, что контролируете свою жизнь, никто вас не ограничивает", - сказала астролог.

Скорпионов ждут деньги, подарки, благополучие. Возможна беременность.

Таро прогноз на июнь 2022 Скорпион - карта Королева мечей

Месяц ясности. Все станет очевидно и понятно относительно будущего. Вы будете оттачивать мастерство и план. Возможно исполнение желания, которому посодействует мужчина водной стихии - Рак, Рыба или Скорпион.

Таро прогноз на июль 2022 для Скорпионов - карта 4 пентаклей

С финансами все будет хорошо и стабильно. Мудрые вложения финансов и ожидание прибыли.

Таро прогноз на август 2022 Скорпион - карта Императрица

В последний месяц лета Скорпионы получат хорошую прибыль и позволят себе отдых, подарки, ценные покупки и развлечения, свидетельствует гороскоп таро.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Скорпионов - карта 7 пентаклей

Карта роста в бизнесе, финансах, карьере. Совсем скоро Скорпионы будут собирать плоды своих трудов.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Скорпионов - карта 7 жезлов

Придется отстаивать свои права и территорию. В этой "битве" Скорпионов никому не удастся победить.

Таро прогноз на ноябрь 2022 Скорпион - карта 6 пентаклей

Представители знака получать деньги - государственную помощь, страховку, наследство - и будут анализировать свои доходы и расходы.

Карта советует не инвестировать все свои сбережения, рискнуть стоит лишь какой-то их частью.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Скорпионов - карта Рыцарь кубков

Дети или родные попросят поддержки. Если вам кто-то что-то обещает - не верьте словам, скорее всего обещания пустые. Может повториться ситуация, которая была в феврале. Откроется тайна.

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