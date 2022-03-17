Российский правозащитник назвал единственный вариант для победы Украины в войне

Резервы российской армии катастрофически тают. Страна-агрессор вынуждена просить сухпайки для своих солдат у Китая, но КНР намерен дождаться ее ослабления и превратить в своего вассала. Президент РФ Владимир Путин - единственный человек в мире, который хочет войны. Поэтому сегодня задача цивилизованного мира - устранить его, но сделать это должны сами россияне.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По его словам, есть большая проблема в генштабе, который не решается оголять западные рубежи России. Может быть, это резерв 20-30 тысяч. Их пока не используют.

Но Путину нужны подготовленные кадры. Если даже сейчас начать мобилизацию, на это уйдет месяц-два - на слаживание, обучение, на все остальное.

"Конечно. Даже за два месяца невозможно подготовить профессиональные кадры, которые будут полноценно воевать. Тем более их бросят на фронт, где уже закаленные в боях и те, и другие: и россияне, которых становится меньше, и украинцы, которые не выходят из войны", - утверждает правозащитник.

По его словам, ликвидация Путина была бы лучшим из возможных вариантов, потому что это бы решило массу проблем.

"Но Запад не может сделать этого сам. Это должны сделать россияне – российская элита, силовая бюрократия и так далее. Это их задача. Зачем Западу брать на себя ответственность за устранение Путина? Если он все же начнет ядерную войну, если запустит ядерную ракету, то, конечно, тогда уже все, Россию испепелят – полетят ракеты, и ничего хорошего не будет. Никто не хочет до этого доводить", - добавил эксперт.

Читайте такжеКогда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала датыТакже Фейдман говорит, что никто, кроме Путина, не хочет войны, даже Китай... Все хотят торговать, процветать и хотят, чтобы люди не гибли, потому что они ответственны перед своим народом. Путин ни перед кем не ответственен, поэтому его устранение сейчас является главной задачей.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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