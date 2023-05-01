'Российские войска начнут отступать': астролог назвал важную дату для Украины в войне с РФ

Астролог подчеркнул, что 5-10 мая Вооруженные силы Украины могут удивить страну-агрессора Россию.

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Астролог назвал важную дату для Украины в войне с РФ / Фото УНИАН, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Знаковым событием мая станет лунное затмение, которое произойдет, когда появится полнолуние, 5 мая. Затмение будет полутеневым, а, значит, его сложно будет увидеть невооруженным глазом, без телескопа. Впрочем, это хорошо, поскольку никакого "кровавого затмения", как было бы при полном затмении, не будет, поэтому не будет и большой крови. В это время украинским войскам будет сопутствовать удача, а российские – начнут отступать. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, вблизи этого затмения возможны неожиданные события, которые осветят для каждого из нас важную цель. Не исключено, что такие события могут произойти и раньше, но в период затмения они каким-то образом дадут о себе знать.

"Например, кульминации контрнаступления ВСУ, которое началось, как я и предсказывал, 20 апреля, в день солнечного затмения (по продвижению на левом берегу Херсонской области), можно ждать вблизи лунного затмения. Сейчас украинские войска затаились, ведут разведку боем, обнаруживают слабые места противника, где-то переходят на левый берег Днепра, и уже после 5 мая начнется активная фаза действий ВСУ. Также во время полнолуния в мае стабилизируется погода, подсохнет земля, что позволит тяжелой технике продвигаться, в частности, танкам", - рассказал Росс.

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По его словам, 5-10 мая ВСУ могут удивить Российскую Федерацию. Например, в это время может быть запущено множество дронов, и тогда – берегитесь, Крым, Керченский мост, Валдай, московская резиденция Путина, Санкт-Петербург и Урал с его известным заводом по производству танков.

Астролог подчеркнул, что лунные затмения всегда возвращают нас к темам и событиям, которые важно завершить или переосмыслить. Это сулит не новые события или серьезные сдвиги, а эмоциональные трансформации каждого из нас. Поэтому в первой декаде мая нужно вспомнить о прошлом, вернуться к мужу или жене.

Также это затмение не будет вершить судьбы народов, а будет влиять на судьбу каждого конкретного человека: если у кого-то оно будет в доме здоровья, это будет означать, что этому человеку нельзя делать вблизи затмения никаких операций; если в доме денег – будут сложные ситуации в финансовых делах; если в доме карьеры – нужно ждать больших профессиональных перемен.

"Ось Скорпион-Телец будет преобладать в дни вблизи затмения мае. Из-за этого в конце весны могут рушиться финансовые рынки, а биткоин, наоборот, может взлететь вверх. Вблизи затмения возможны важные финансовые риски. Особенно на это следует обратить внимание Скорпиону: он может добиться финансового успеха, если не побоится рисковать в дни затмения. А вот Телец в эти даты может оказаться в минусе. В любом случае в дни вблизи затмения не нужно бояться потерь, поскольку потерять в это время можно будет лишь то, что не предназначалось вам судьбой, и это будет важным для дальнейшего роста и развития. Поэтому в это время можно смело избавляться от старых вещей и выбрасывать хлам", - отметил Росс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, недавно астролог Влад Росс заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину осталось недолго. Уже совсем скоро его власть "будет трещать по швам".

Ранее астролог Ангелина Вакулина рассказала, что война в Украине будет продолжаться, но украинские защитники могут совсем скоро отбить оккупированные территории. По ее словам, РФ вскоре сама откажется от захваченных территорий.

Смотрите видео о том, какой прогноз на май дал в интервью Главреду Влад Росс:

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