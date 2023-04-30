"Устроят массовый замес": астролог назвала самые опасные города с 1 по 9 мая - гороскоп для Украины

С 1 мая в Украине будет очень неспокойно. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, агрессор планирует раскачать панику среди украинцев.
"Будут прилеты с жертвами. По возможности спускайтесь в укрытия, хотя бы следующие 2 недели", - сказала Вакулина, передает Главред.
Астролог предупреждает, что следующие 14 дней для Украины напряженные, и оккупанты не будут упускать возможности устроить замес.
"Эти 2 недели усиливают угрозу с воздуха и воды. Также возможны повреждения инфраструктуры. Не оставайтесь без связи. Заряжайте телефоны, фонарики, держите деньги и документы в одном доступном месте", - предупредила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Вакулина добавляет, что наступает период давления, которое легко преобразуется в крупные конфликты.
"Это касается социума, стран и каждого человека в частности. Сейчас многие процессы и ситуации начнут ужесточаться, быть более сложными по структуре, а в каких-то моментах - опасными", - говорит она.
Гороскоп по городам Украины на май - что ждет
Астролог отмечает, "по всей Украине повышенная опасность обстрелов первые 2 недели мая".
- Харьков, Луганская и Донецкая области - с 1.05 по 9.05 - очень опасный период. Астролог говорит, что могут наноситься неожиданные удары.
- Днепр. "Карты очень тревожные. Нужно быть особо внимательным в ближайшие дни к тревогам".
- Сумы. "Потрясет очень. Будет громко, частично отобьют. Большая вероятность массовых прилетов".
- Умань. "Будут громкие две недели по всей стране".
- Николаев. "Несколько недель есть опасность обстрелов с моря с жертвами в мирном населении".
- Одесса. "Угроза со стороны воды. Но ПВО на готове. Враг готовит мощную провокацию, с целью запугивания населения. Целый план разработали".
- Запорожье. "Будут обстрелы. Угроза вновь с воздуха. В городе есть засланные казачки, сдают позиции. Ни наступления, ни оккупации не вижу. Город в обороне".
- Киев. "Будет много пугающих вбросов перед 9 мая. Но это больше манипуляция и угрозы со стороны РФ. Угроза есть, но не критическая. ПВО справится".
Смотрите видео о том, чего ожидать в мае 2023 каждому. Гороскоп от Влада Росса.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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