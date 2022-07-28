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"Россия на коленях будет просить остановить войну": астролог рассказал, когда Украина вернет Херсон

28 июля 2022, 06:03

Астролог Влад Росс прогнозирует, что сражение за Херсон станет своего рода битвой за Сталинград и переломит ход войны.

Астролог предсказал, когда и как Херсон вернется под контроль Украины
Потеря Херсона станет символом поражения Путина, считает астролог Влад Росс / Reuters, bizim.media, УНИАН, Суспільне

Несмотря на то, что Россия готовится к проведению в оккупированном Херсоне "референдума" и провозглашения очередной "народной республики", никакую "ХНР" Кремлю не удастся создать. Херсон ждет большая битва, а российских оккупантов – большой "котел". Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Причина невозможности создания "ХНР", по словам астролога, проста – Украина уже совсем скоро вернет контроль над Херсоном.

"Херсон освободят украинские войска уже в августе. Потому и речи быть не может о провозглашении какой-то республики или о попытке России включить город в свой состав. Подчеркиваю, ВСУ возьмут Херсон в августе 2022 года", – заверил Влад Росс.

По прогнозу астролога, освобождение Херсона не дастся легко, но оно станет переломным моментом в войне с Россией.

"За Херсон будет большая битва. И будет большая победа Украины. Битва за Херсон станет своего рода битвой за Сталинград, то есть переломным моментом в войне", – отметил Влад Росс.

Астролог также добавил, что примерно в это же время будет подбит Крымский мост.

"Таким образом, все символы победы Владимира Путина перестанут существовать. Акела промахнулся. Хотя даже не так… Акела обосрался. А потому Акелу можно скинуть", – сказал Росс.

Астролог прогнозирует, что россиян в Херсоне возьмут в кольцо.

"Путин просто не позволит оставить единственный областной центр, который он взял. Он не может оставить Херсон после того, как оставил Киевскую и Черниговскую области, как "жест доброй воли" и подарок. Херсон станет символом поражения Путина. И российские войска там точно попадут в окружение", – убежден Влад Росс.

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Кроме того, по мнению астролога, взятие Украиной Херсона, уничтожение Крымского моста, а также начало нанесения ударов по Белгородской, Курской и других областях РФ, что также произойдет в августе, ознаменуют перенос войны на территорию России.

"Только после этого россияне поймут, что войну нужно заканчивать, и с сентября они на коленях начнут просить Украину завершить войну. В России в ноябре будут предлагать вернуться к границам, что были до 24 февраля. Вот только Украина не согласится на это – она будет настаивать на освобождении всего юга и Донбасса", – считает Влад Росс.

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Как бы там ни было, в конце 2022 года россияне будут бежать из Украины, подчеркнул Росс.

"Все, поголовно", – добавил он.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, какие украинские города в августе могут больше всего подвергаться ракетным ударам Российской Федерации, и за что Россия попытается стереть Харьков с лица земли, превратив его во второй Мариуполь.

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