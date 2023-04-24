Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотра

Мало кто отказывает себе в кинопросмотре. К примеру, вдруг хочется поглядеть какие-нибудь легкие мелодрамы на вечер. Главред сделал подборку такого кино

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Мелодрамы / фото ua.depositphotos.com

Довольно часто случается так, что пара (ну или девушка в активном поиске таковой) теплым вечером задается вопросом "Какую хорошую мелодраму посмотреть?". Поскольку за многолетнюю историю кинематографа таких фильмов сняты реально тысячи и тысячи, без надежных рекомендаций не обойтись. Итак, начинаем.

1. Вечное сияние чистого разума (2004)

Легендарный французский клипмейкер и большой фантазер-затейник никак не мог снять банальное кино в стиле "розовые сиропы". В центре сюжета застенчивый меланхоличный парень по имени Джоэл (Джим Керри). Его жизнь серая, однотипная и неинтересная. В какой-то момент сознание подталкивает Джоэла совершить безумный по его меркам поступок — отправиться к морю. В поезде он замечает милую девушку с яркими синими волосами по имени Клементина (Кейт Уинслет). По пути домой им удается познакомиться. Молодых людей не покидает чувство, что они знают друг друга давно. Каково будет потрясение Джоэла, когда он узнает, что в прошлом они с Клементиной были парой.

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2. Знакомьтесь, Джо Блэк (1998).

Одни из лучших ролей легендарного Энтони Хопкинса и пиковая роль в формате "лощеный красавчик" Брэда Питта. Это кинокартина о жизни и смерти, способная погрузить в философские размышления. По сценарию ангел Смерти в облике молодого парня с внешностью звезды по имени Джо Блэк появляется в мире смертных. Его цель — забрать на тот свет богатого и успешного газетного магната Уильяма Перриша. Мужчине удается заключить сделку со Смертью: она отпустит Перришу немного времени взамен на возможность пожить в теле Джо. Нарушает идиллию лишь то, что для своих целей Смерть выбрала тело человека, в которого влюблена одна из дочерей магната.

3. Дневник памяти (2004)

Фильм Ника Кассаветиса, который катапультировал в высшую голливудскую лигу Райана Гослинга и Рейчел МакАдамс. Он — простой, но чертовски обаятельный парень по имени Ной. Она — богатая красавица из семьи аристократов. Казалось бы, что общего у этих двоих? Они искренне полюбили друг друга и смогли пронести свои чувства через всю жизнь. С возрастом у Элли развивается тяжелая болезнь. Однако Ной не бросает попытки помочь возлюбленной. Каждый день он читает супруге дневники их жизни.

4.Один день (2011)

История непростых взаимоотношений двух бывших выпускников Эдинбургского университета Эммы Морли (Энн Хэтэуй) и Декстера Мэйхью (Джим Стерджесс). У них есть традиция. Каждый год они делают все возможное, чтобы встретится 15 июля. Обычай появился случайно, когда юные студенты провели ночь друг с другом. Но потом приняли решение остаться друзьями. Именно поэтому с того момента их жизни стали часто пересекаться. Необъяснимая привязанность с оттенком горечи продолжается более 20 лет.

Век Адалин (2015).

Эта фантастическая мелодрама рассказывает о том, через какие преграды может пройти любовь, если она настоящая. Главные герои ‒ Дженни (Блейк Лавли) и Эллис (Михель Хаусман). Дженни — молодая и привлекательная девушка. Она работает в библиотеке и не заводит личные отношения. Эллис занимается благотворительностью, поэтому часто бывает на светских мероприятиях. На одной из вечеринок молодые люди знакомятся и влюбляются. Их отношения стремительно развиваются, пока Дженни не открывает возлюбленному страшную тайну.

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