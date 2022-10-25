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Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзя

25 октября 2022, 20:10

Как привлечь удачу 27 октября и что нельзя делать, чтобы беду в дом не впустить.

осень, приметы
Что нельзя делать 27 октября / goodfon.ru

27 октября церковь почитает память святой Параскевы. В народе праздник имеет название Параскева-Грязница. Этот день называли женским праздником.

В этот день женщины ухаживали за собой, и не выходили в поле и на огород.

Также женщины не занимались домашними делами.

Женщинам можно было готовить и приглашать в гости подруг. Весело проводили время и сплетничали.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя отказывать в помощь 27 октября.

Нельзя 27 октября вязать, вышивать, шить. Верили, тот кто нарушит запрет, ждать болезней.

Нельзя 27 октября делиться планами на будущее. Можно получить проблемы с глазами и даже лишиться зрения.

Нельзя 27 октября прясть.

Приметы на 27 октября

Если дороги покрыты грязью, то через четыре недели должна придти снежная морозная зима.

Если ночью на небе много ярких звезд, то будет богатый урожай.

Если вороны громко каркает, то ждать скорой оттепели.

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