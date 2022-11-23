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Родственнички из преисподней: 7 шагов к здоровому общению с токсичной семьей

23 ноября 2022, 09:45

Если у вас остались силы на то, чтобы исправить сложные отношения с семьей, вы уже сделали первый, самый трудный шаг на пути к взаимопониманию.

как общаться с родственниками
Как общаться с родственниками / pixabay.com

Все мы, так или иначе, вовлечены в определенные социальные отношения, которые причиняют нам дискомфорт, но прервать их не представляется возможным.

Психология общения с родственниками в последнее время стала острым вопросом для многих людей. Самостоятельные и адекватные люди в окружении свих близких внезапно превращаются в дикарей, которые раздражаются по малейшему поводу. Причин для развития токсичных отношений в семье огромное множество, а путей выйти из этого порочного круга, увы, не так уж и много.

Если бежать от тех, кто доводит вас до белого каления – не выход, Главред расскажет, как общаться с токсичными родственниками и наладить сложные отношения с семьей.

1. Вы – самостоятельное государство

В токсичных отношениях с родственниками часто наибольшую проблему составляет отсутствие личных границ: они категорически игнорируют то, что для вас кажется неприемлемым, и искренне удивляются, если вы реагируете агрессивно. Психологи советуют в таких случаях сперва определить для себя, где та грань, за которую вы не готовы пускать членов вашей семьи. Когда в вашей голове появятся очертания четких рамок, пресекайте любую попытку родственников их нарушить – спокойно и уверенно объясните, что это вам не по душе. Не стоит пускаться в пространственные объяснения и переходить на личности. Достаточно сказать, что вам не комфортно, или вы считаете это недопустимым, что это вас ранит. Да, придется повторять снова и снова. Но есть и положительные моменты: либо они примут ваши личные границы, либо отвлекутся на размышления о том, почему же эти границы появились. В любом случае у вас появится шанс немного выдохнуть. Главное – спокойствие и уверенность.

девушка, женщина, одиночество
Сложные отношения с родственниками - как правильно общаться с токсичной семьей / pixabay.com

2. Нет – всему ответ

Простое слово из трех букв, которое по необъяснимой причине крайне сложно произнести, если между родственниками возникли натянутые отношения. А говорить его жизненно необходимо. Хотя бы для того, чтобы показать, что их поведение (которое, напомним, кажется им совершенно нормальным и естественным) может ранить кого-то. Не бойтесь постоять за себя. В конце концов, вы так же заслуживаете счастья и свободы самовыражения, как и остальные члены семьи. Никто не должен за счет вашего психологического здоровья "покупать" для себя более комфортное существование.

3. Господин адвокат

Не стоит искать оправдания плохим поступкам родственников. Да, наверняка у них была своя мотивация, но правда в том, что ответственность за их действия несут только они. Поэтому первопричину стоит искать в них, а оправдать – значит позволить им поступать с вами так, как они поступали прежде. Адвокат нужен тому, кто должен защищаться. И если боль причинили вам, будьте добры в первую очередь к себе. За адекватным поведением следует адекватная реакция.

девушка, женщина, одиночество
Психология общения с родственниками - главные правила / pixabay.com

4. Чувства чтобы чувствовать

Негативная реакция – естественный механизм вашей психики на попытку внешнего вмешательства. Поэтому вы испытываете злость, страх и растерянность в ответ на неадекватное поведение родственников. Не стоит винить себя за это, не нужно пытаться загнать чувства поглубже в попытках доставить окружающим минимум дискомфорта. Проживание эмоций – первый шаг на пути к улучшению гигиены вашего стабильного психического состояния. Тут важно не перенять на себя токсичную модель поведения и не выплескивать негатив на окружающих. Озвучьте эмоцию, которая вас одолевает, и найдите "стерильный" способ ее излить. Кому-то помогает спорт, кому-то – рукоделие, а кто-то ведет дневник, в котором описывает свои чувства.

5. Мир продолжает вращаться

Болезненная эмоциональная связь, которая нередко возникает между членами токсичного круга родственников, порой вынуждает нас чувствовать то, что на самом деле к нам не обращено. Если кто-то зол – это не значит, что злятся на вас, расстроен – не стоит бросать все и нестись на помощь. Дайте родственникам самостоятельно проживать их эмоции и не перенимайте их на себя. Не все, что происходит с ними, касается вас, вы не являетесь корнем всех проблем. Некоторых – возможно, но не всех – это точно. Не принимайте все на свой счет. Ваша самооценка не должна зависеть от перемен настроения в маленьком семейном микрокосмосе. Помните, что вы прекрасны в своей самобытности, и никому не позволяйте даже думать о том, что это не так.

любовь, сердце
Как наладить отношения с токсичными родственниками / pixabay.com

6. Чик-чирик, я в домике

Иногда пережить бурю в стакане помогает простое расстояние. Это сложно для тех, кто живет под одной крышей. Но не невозможно. Если общение с родственником причиняет вам эмоциональную боль, сократите время, которое вы проводите вместе. И проведите его так, как хочется именно вам. Да, условный "побег" на часок раз в две недели не исправит ситуацию в целом, но покажет вам и вашим близким, что вам необходимо персональное пространство, которое вы готовы искать (и находить) тогда, когда вы сочтете нужным.

7. Сострадание

Многие путают его с оправданием, однако это не так. Не нужно искать оправдания для поступков, которые вас ранят, но всегда помните о том, что ваши родные – тоже живые люди со своим эмоциональным багажом. Они поступили плохо, сделав вам больно, это недопустимо. Но это не значит, что в целом они – плохие люди, недостойные вашей любви и отзывчивости. Не стоит спускать обиду на тормозах, но и зацикливаться на ней – плохая идея. Ваша цель – не сделать больно в ответ, а не допустить повторения ситуации впредь. Всегда помните об этом. Скандал ради скандала – пустая трата энергии, конструктивный спор, в котором хотя бы одна из сторон желает разрешить конфликт – первый шаг на пути к здоровому общению. Не отказывайте в помощи, не мстите, оставайтесь человечными. Не будьте тем самым токсичным родственником, от которого бегут.

объятия
Как уберечь себя в общении с токсичными родственниками / pixabay.com

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