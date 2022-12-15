Рискуете остаться без ужина и без посуды: что нельзя ставить в духовку

Прежде всего, необходимо иметь представление о типе духовки, в которой будет происходить приготовление.

Что нельзя ставить в духовку / скриншот YouTube

Готовить в духовке любят все - блюда в ней получаются не только вкусными, но и полезными. Стоит учитывать, что не все материалы можно ставить в нее.

Чтобы результат получился максимально вкусным, нужна подходящая для каждого конкретного рецепта посуда для запекания. Для этого подойдёт:

Силикон

Тефлон

Сталь

Чугун

Стекло

Бумага для выпечки

Фольга

Но некоторую посуду ставить в духовку запрещено.

Пластик

При высоких температурах пластик плавится и выделает токсичные вещества. Такую посуду нельзя ставить в духовку даже на подогрев.

Картон и бумага (но не для выпечки)

Эти материалы и вовсе загорятся в духовке. Можно использовать только специальные бумажные формы для выпечки, которые пропитаны специальным веществом.

Дерево

Такая посуда если не загорится, то точно будет тлеть, издавая неприятный запах. Будьте внимательны - не стоит ставить посуду с деревянными ручками или деталями.

Эмалированная посуда

Эмаль может быстро потрескаться, если изделие поставить в горячую духовку из-за резких перепадов температуры. Такую посуду можно поставить в холодную духовку, а потом медленно нагреть.

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