Рискуете остаться без ужина и без посуды: что нельзя ставить в духовку

Готовить в духовке любят все - блюда в ней получаются не только вкусными, но и полезными. Стоит учитывать, что не все материалы можно ставить в нее.
Чтобы результат получился максимально вкусным, нужна подходящая для каждого конкретного рецепта посуда для запекания. Для этого подойдёт:
- Силикон
- Тефлон
- Сталь
- Чугун
- Стекло
- Бумага для выпечки
- Фольга
Но некоторую посуду ставить в духовку запрещено.
Пластик
При высоких температурах пластик плавится и выделает токсичные вещества. Такую посуду нельзя ставить в духовку даже на подогрев.
Картон и бумага (но не для выпечки)
Эти материалы и вовсе загорятся в духовке. Можно использовать только специальные бумажные формы для выпечки, которые пропитаны специальным веществом.
Дерево
Такая посуда если не загорится, то точно будет тлеть, издавая неприятный запах. Будьте внимательны - не стоит ставить посуду с деревянными ручками или деталями.
Эмалированная посуда
Эмаль может быстро потрескаться, если изделие поставить в горячую духовку из-за резких перепадов температуры. Такую посуду можно поставить в холодную духовку, а потом медленно нагреть.
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