Неопытные хозяйки используют не весь потенциал духовки: что можно в ней делать кроме выпечки

8 лайфхаков с духовкой / скриншот

При готовке в духовке только единицы используют весь ее потенциал. Современные "печи" способны удивить даже опытную хозяку.

Главред разбирался, как выжать с духовки максимум пользы.

Конвекция

Наличие вентилятора на задней стенке духового шкафа говорит о том, что у вашей духовки есть функция принудительной конвекции. Профессиональные повара используют конвекцию, чтобы не смешивались запахи разных блюд: можно одновременно готовить мясо и пироги, и все будет нормально.

Низкотемпературные режимы

Сегодня даже в простых духовках есть режимы 40, 50, 60, 80 градусов, и это прекрасная возможность использовать этот прибор не только для выпечки и запекания.

В режиме 40 градусов можно готовить блюда, требующие ферментации (выстаивание теста, приготовление кваса, йогуртов и простокваши и других напитков, которые "бродят").

В режиме 50-60 градусов отлично сушатся овощи, фрукты, травы, грибы, особенно с применением конвекции. Можно использовать эти же режимы для приготовления домашней пастилы и размораживания продуктов.

Ну, а 80 градусов – это подходящая температура для томления. Когда в очередной раз слышите рекламу мультиварок бросьте взгляд на свою духовку. Она, скорее всего, тоже так может.

Приготовление на решетке

На решетке быстро и просто, прямо в кожуре запекаются овощи (картофель, свекла, баклажаны, перец, кабачки, помидоры), причем из последних четырех делается невероятно вкусный овощной шашлык.

Мясной шашлык тоже легко приготовить на решетке: кладите шампуры или деревянные шпажки с нанизанным мясом на решетку и время от времени переворачивайте. А противень надо поставить вниз, чтобы он послужил поддоном для жира и сока овощей.

Советы по пользованию духовкой

Не открывайте дверцу духовки без необходимости, особенно, если готовите пироги, омлеты и запеканки. Температура внутри резко падает, и тесто потом не сможет подняться. Пользуйтесь встроенной подсветкой, чтобы проверить состояние блюда. Блюдо почти всегда ставится в разогретую духовку. В большинстве современных моделей есть индикатор, который горит, пока духовка нагревается. Если у вашей духовки индикатора нет, включите нужный режим и температуру, засеките 15 минут и только потом отправляйте блюдо в шкаф. Достаньте из духовки все лишние противни и решетки, если не собираетесь их использовать. Они влияют на циркуляцию воздуха и прогрев духовки. Если вы пользуетесь режимом конвекции, не забудьте уменьшить температуру нагрева на 15–20 С. Вентилятор делает воздух горячее. Всегда оставляйте небольшой зазор между задней стенкой и противнем, чтобы воздух мог циркулировать по всей духовке.

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