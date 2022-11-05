Рискуете остаться без техники: как нельзя протирать экраны ноутбуков и телевизоров

Как правильно протирать мониторы и экраны ноутбуков и телевизоров / скриншот YouTube

Протирание телевизора, ноутбука или монитора компьютера - неотъемлемые процедуры при уборке дома или квартиры.

Именно на них собирается огромное количество пыли, которое мы вдыхаем каждый день. Во время протирания техники необходимо придерживаться некоторых правил, если вы не хотите лишиться ее.

Какие средства использовать

Для очистки монитора от пыли важно выбрать такой материал, который не только хорошо уберет пыль, но и не повредит поверхность. Самый лучший вариант – салфетка из микрофибры. Благодаря своей структуре, она эффективно притягивает пыль, грязь и микроорганизмы. Есть специальная микрофибра для экранов или оптики, но универсальная для кухни не подойдет.

Влажные салфетки для экранов хорошо вытирают пыль и загрязнения. Они не оставляют разводов и не царапают поверхность. Так как они быстро высыхают, желательно брать небольшую упаковку или чтобы каждая салфетка была отдельно запакована.

Как правильно протирать

По правилам техники безопасности сначала нужно отсоединить телевизор от сети. На темном экране будет хорошо видно, где вытирать и не остались ли разводы после чистки.

Затем мягкой тканью, безворсовой салфеткой или микрофиброй вытереть телевизор вертикальными или горизонтальными движениями. Важно не надавливать сильно, чтобы не повредить матрицу. Микрофибру можно применять без дополнительных чистящих средств.

Что нельзя использовать

Важно помнить, что нельзя вытирать мокрой салфеткой или тканью, она должна быть влажной или сухой. Кроме того, вред устройству можно нанести, если использовать:

обычные влажные салфетки для личной гигиены;

составы на основе спирта, они могут повредить антибликовый слой на экране;

средства для мытья окон, посуды, чистящие порошки, соду, ацетон;

обычную или туалетную бумагу, полотенца, ватные диски, старые вещи – их ворс может поцарапать экран;

грязную салфетку или тряпочку – их нужно каждый раз или менять, или стирать;

губки для мытья посуды, меламиновые губки.

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