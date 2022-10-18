Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедности

Как обычный телевизор может навредить всей семье. Приметы для дома, о которых мало кто догадывается.
Практически в каждом доме есть телевизор. Такую бытовую технику трудно не представить в современном доме.
Обычно телевизор ставят в гостиной и вешают в спальне. Вот только эксперты утверждают, что в спальне телевизору категорически не место.
Телевизор способен блокировать ваше финансовое состояние, забирает всю положительную энергетику в доме и здоровье.
Черное зеркало телевизора приводит людей к тревогам, разногласиям и частым переживаниям.
По словам экспертов, обычный телевизор может очень навредить вам. Поэтому в спальне категорически нельзя ставить телевизор.
Приметы про телевизор в доме
- Телевизор в спальне приводит к частым ссорам между супругами, вплоть до развода.
- Из-за телевизора можно лишиться крупной суммы денег.
- Телевизор блокирует положительную энергетику. Можно плохо себя чувствовать и постоянно быть раздраженным.
Что можно поставить в спальне
В спальне должна быть легкая атмосфера. Нельзя, чтобы место силы и отдыха было захламленным.
Желательно в спальне поставить свечи, свежие цветы и графин с водой. Большие шкафы, полки с книгами, вешалки с вещами будут только вредить вашему сну.
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