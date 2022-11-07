"Риск радиационного поражения": астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмение

Астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмение / https://ua.depositphotos.com

Во время лунного затмения, которое должно состояться в ближайший вторник, 8 ноября, есть повышенный риск нанесения ядерного удара врагами Украины либо же аварии на какой-либо из атомных станций. Соответствующий прогноз известный украинский астролог Ольга Медвецкая сделала на своей странице Instagram.

"Первое, и самое важное, что будет участвовать и "сделает всю погоду" ‒ соединение затемненной Луны с Ураном, и это будет означать и оппозицию Урану к Солнцу. Такой аспект несет неожиданность, резкость развития событий, возникновение каких-либо ситуаций, которые обусловлены и этим положением, и затемнением, а также это свидетельствует о непредсказуемости направлений, в которых может произойти что-то. Должна также сказать, что, к сожалению, участие в затмении Урана несет и риск радиационного поражения. Это, может быть, как следствие применения ядерного оружия, так и по причине аварии на атомной станции. Однако вероятность не 100%-ная. И насколько я понимаю, если в ноябре этого не случится, то уже в декабре этот риск будет очень и очень мал", – обнадежила астролог.

Медвецкая особо отметила, что ситуация вполне может ограничиться и просто мощной дискуссией на темы ядерного удара либо нового темы временно захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Напомним, ранее астролог Рубина Цибульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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